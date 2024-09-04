'Özelimiz hakkında konuşmak kocama ihanet olur' demişti... Buyur canım karıcığım, sahne senin!

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Bunca güzelliğine, mesleki anlamdaki başarısına ve milyonların onunla ilgili hiç dinmeyen meraklı bakışlarına rağmen özel hayatını büyük bir gizlilik içinde yaşıyor...

Zaten hem kendisinin hem de kocasının bu konuda çok titiz olduğunu bilmeyen de yok.

Ama bu kez bir değişiklik oldu... Kendisi gibi ünlü kocasıyla birlikte kırmızı halıya çıktı... Büyük bir aşkla sevdiği kocası, o gece yıldız olması gerekirken güzel karısına bıraktı sahneyi..

Onun yıldızını parlatıp kendisi geride kalmayı tercih etti.

KARISININ YILDIZINI PARLATTI

Böyle kısaca anlattığımız bu ünlü çift, sinemanın sarışın James Bond'u Daniel Craig ile 2011 yılından bu yana evli olduğu oyuncu karısı Rachel Weisz.

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Özel hayatlarını her zaman büyük bir gizlilik içinde yaşamayı tercih eden 56 yaşındaki Craig ile 54 yaşındaki Weisz, 81'inci Venedik Film Festivali'nin konuğuydu.

Aslında festivalde filmi olan kişi Daniel Craig'di. Ünlü oyuncunun başrollerinden birini üstlendiği Queer adlı filmin dünya prömiyeri festival kapsamında yapıldı. Craig de o geceye yanında güzeller güzeli karısı Rachel Weisz ile birlikte katıldı.

Daniel Craig tepeden tırnağa beyazlar içindeyken karısı ise bedenini saran pırıltılı lacivert bir elbise giydi.

Aslında filmin yıldızı Daniel Craig idi.

Ama karısı Rachel kelimenin tam anlamıyla ondan rol çaldı. Ama görünüşe göre Craig, bundan hiç de rahatsız olmadı. Tam tersine karısının böylesine ilgi çekmesi onu da gururlandırdı.

SİNEMA DÜNYASININ EN GİZEMLİ ÇİFTLERİNDEN BİRİ

Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında şov yapmış olsalar da Rachel Weisz ile Daniel Craig, sinema dünyasının en gizemli çiftlerinden biri.

Weisz, bir erkek çocuk sahibi olduğu yönetmen nişanlısı Darren Aranofsky'den ayrıldıktan sonra Craig ile tanıştı. Aşkları da evlilikleri de kalın bir gizem perdesinin ardında kaldı hep.

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Daniel Craig ve Rachel Weisz'in evlendiği bile sonradan duyuldu. Elbette herkes romantik ilişki yaşadıklarını biliyordu ama hayatlarını resmen birleştirdikleri sonradan duyuldu.

Hatta şöyle ilginç bir şey söyleyelim: Düğünlerinde bile sadece dört kişi vardı. Bunların ikisi de eski evlilik ve ilişkilerinden dünyaya gelen çocuklarıydı.

ASLINDA HİÇ DÜŞÜNMÜYORDU ANİDEN EVLENDİ

Uzun süre yönetmen Darren Aronofsky ile ilişki yaşayan ve ondan bir erkek çocuk sahibi olan Rachel Weisz bundan birkaç yıl önce verdiği bir röportajda aslında evlenmeyi hiç düşünmediğini söylemişti.

Hatta bu konuda "Romantik komedilerle aramda bir bağlantı kuramadım. Bana göre bu tür yapımların asıl amacı insanları evliliğe yönlendirmek. Ama sonra mutlu bir şekilde, daha olgun bir zamanımda evlendim" diye konuşmuştu.

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Ama belli ki aradan geçen zaman içinde evliliğe bakışı da değişmiş güzel oyuncunun. Çünkü bir başka röportajında da "Şu anda evli olmaktan çok çok çok mutluyum. Bayan Craig olduğum için mutluyum" diyerek duygularını ifade etti.

'KIZIMIZ BABASINA BENZİYOR'

Daniel Craig ve Rachel Weisz ile ilgili merak edilen başka bir ayrıntı daha var: O da kızları Grace... 2018 yılında dünyaya gelen küçük kızın net bir fotoğrafı çekilebilmiş değil şu ana kadar.

Weisz bu konuda da bir röportajında küçük bir ipucu verdi sadece: "Kızımız babasına benziyor."

Bu arada Weisz'in eski sevgilisi Aronofsky ile ilişkisinden dünyaya gelen 17 yaşındaki oğlu Henry, Daniel Craig'in de eski eşi Fiona Loudon'dan dünyaya gelen 31 yaşında Ella adında bir kızı olduğunu hazırlatalım.

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Rachel'ın eski ilişkisinden doğan oğlu, annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşıyor.

'GERÇEK HAYAT İLE FANTEZİYİ AYIRMAK GEREK'

Rachel Weisz geçen yıl da yaptığı bazı açıklamalarla gündeme gelmişti. O röportajda da çift olarak özel hayatlarını neden bu kadar kalın bir sır perdesi ardına gizlediklerini anlatmıştı.

Buna, birçok meslektaşları için bir anlamda halkla ilişkiler faaliyetinin bir parçası olarak görülen sosyal medya da dahil. Yani çiftin bir sosyal medya hesabı da yok.

Güzel oyuncu özel yaşamını kariyerinden ayırmak için sosyal medya kullanmadığını söyledi.

Weisz, teknoloji konusunda çok bilgili olmadığını da sözlerine ekledi. Ama anlattığına göre onun sosyal medya kullanmamasının altında yatan asıl neden bu değil.

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Çünkü eğer isterse bazı meslektaşlarının yaptığı gibi bu konuyla ilgili bir ekip bile oluşturabilir.

Rachel Weisz bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: " Sanırım benim için özel hayat şu anlama geliyor. Bir gerçek hayatın var ve onun unsurları. Bir de fanteziler var."

İşte anlattığına göre Rachel Weisz'in amacı da bu ikisini birbirinden ayırmak. Özel hayatının gizliliğini sonuna kadar korumak. Mesleğinin gerektirmediği zamanlarda ise ortalarda görünmemek.

'KONUŞMAK KOCAMA İHANET OLUR'

Weisz, bir başka röportajında da bu konudaki fikirlerini şöyle anlatmıştı: "Daniel çok ünlü. Özel hayatımız hakkında konuşmak bir ihanet olurdu. Evliliğinizi korumak zorundasınız. Ergenlik dönemindeyken kız arkadaşlarınıza her şeyini anlatırsınız. Ama ergen olmamanın en güzel yanlarından biri, her şeyi paylaşmak zorunda kalmamak. Evlendiğinizde o kapı kapanır. Seyirciler gider ve siz de kendi hayatınıza dönersiniz."





