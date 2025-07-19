Özel kulüplerde gizli buluşmalar bitti... Lüks yatla mavi yolculuğa çıktılar... Belli ki "sevgili seçme sınavını" geçmiş!

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Üçüncü karısı Katie Holmes'tan 2012 yılında ayrıldıktan sonra adı farklı zamanlarda farklı kişilerle anılan 63 yaşındaki Tom Cruise, son olarak Kübalı oyuncu Ana de Armas ile sık sık birlikte görülüyor.

Hatta ikili arasında düpedüz aşk söylentisi var!

Londra'da buluşmaları, helikopterden inip kameralara gülümsemeleri derken ikili şimdi de birlikte çıktıkları yat gezintisinde objektiflere takıldı.

LÜKS YATIN GÜVERTESİNDE KEYİF YAPTILAR

Tom Cruise ile 37 yaşındaki Ana de Armas, birlikte İspanya tatiline çıktı. Minorka Adası'nı seçen Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) serisi uğruna tehlikeli sahnelerde dublör kullanmayıp hayatını bile tehlikeye atan Cruise ile sevgilisi olduğu ileri sürülen Ana de Armas'ı paparazzi ordusu da rahat bırakmadı.

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İkili, yatın güvertesinde oturup sohbet ederken objektiflere takıldı.

Kimine göre aşk yaşayan kimine göre de bir ortak proje için sık sık bir araya gelen Tom Cruise ile Ana de Armas'ın birlikte görüntülendikleri anlarda denize girmedikleri, üzerlerindeki kıyafetleri bile çıkarmadan güvertede sohbet ettiği görüldü.

Askılı beyaz bir elbise giyen Ana de Armas, başından şapkasını da eksik etmedi.

Tom Cruise ise açık mavi renkte uzun kollu bir tişörtle ve yine de Armas'ınkine benzer bir şapkayla oturup cep telefonuyla ilgilendi.





ÖNCE İŞ İÇİN BULUŞTUKLARI SÖYLENMİŞTİ

Tom Cruise ile Ana de Armas, bu yılın başından beri sık sık birlikte görüntüleniyor. İkili, ilk olarak şubat ayında Londra'da objektiflere takıldı. O sırada mesleki bir nedenle buluştukları söylendi.

Ama sonrasında Cruise ile de Armas yine sık sık birlikte görüntülendi. Durum böyle olunca da aralarındaki aşk söylentileri giderek alev aldı.

Ana de Armas'ın 37'nci doğum gününü birlikte kutlamaları, David Beckham'ın 50'inci yaş kutlamasına katılmaları da romantik ilişki söylentilerini artırdı.

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Bu arada Page Six'e konuşan bir kaynak Tom ile Ana'nın, Londra'da sadece seçkin üyelerin girebildiği bir özel kulübün bir odasında özel bir odada buluştuklarını da ileri sürdü.





Tom Cruise ile Ana de Armas, bu yılın başından beri sık sık buluşuyorlar. Önceleri 'iş görüşmesi' denilen bu buluşmalar çoğaldıkça aşk söylentileri de giderek alevlendi.





CANININ İSTEDİĞİ HER KADINLA BİRLİKTE OLMASI ZOR

Aslına bakılırsa Tom Cruise'un öyle canının her istediği kadınla sevgili olması da çok mümkün değil. Bunun nedenine gelirsek... Cruise, Hollywood'da birçok ünlü üyesi bulunan Scientology tarikatının önde gelenlerinden biri.

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Bu yüzden de hayatına girecek kadının bu topluluğun kurallarına uyması ve üst yöneticilerden onay alması gerekiyor.

Zaten Cruise'un, Katie Holmes'tan dünyaya gelen tek biyolojik çocuğu Suri'yi de bu yüzden görmediği ileri sürülüyor.

Kızını ağrı kesici kullanmadan ve çığlık atmadan normal yollarla dünyaya getiren Holmes da Cruise ile boşandıktan sonra onunla evliliği hakkında tek söz etmedi.





BU YÜZDEN KENDİ CANINDAN, KANINDAN KIZINI BİLE GÖRMÜYOR: Tom'un da kızını artık Scientology kurallarına göre yaşamadığı için görmek istemediği yıllardır konuşuluyor. Kendi kanından canından dünyaya gelen kızını görmeyen Cruise, Nicole Kidman ile evliliği sırasında evlat edindikleri Connor ve Isabella adlı iki yetişkin çocuğuyla ise yakın bir ilişkisi var.

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Kübalı yıldız Ana de Armas, 2011 ile 2023 arasında İspanyol oyuncu Marc Clotet ile evliydi.





SEVGİLİ ARAYIŞI SÜRÜYOR

Geçen yılın sonlarında ABD magazin basınına yansıyan iddialara göre Cruise için sevgili arayışı sürüyor.

Hatta o dönemde adaylar arasında Brad Pitt'ten ayrılan Angelina Jolie, Ben Affleck ile evliliği biten Jennifer Lopez gibi ünlülerin isimleri bile geçiyordu.

Daha da ötesinde Lopez'in babası da Scientology'nin üyesi olduğundan ikilinin birbirine uygun olduğu bile konuşuldu.





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TOM İLE SEVGİLİ OLSUN DİYE SEÇİLMİŞTİ

Ama içeriden sızan bilgilere göre Cruise ile sevgili olmak o kadar da kolay değil. Birkaç yıl önce İran asıllı oyuncu Nazanin Boniadi de Tom Cruise ile sevgili olmak için seçilmiş ve sonradan yaşadıklarını anlatmıştı.

O sırada annesi de Scientology üyesi olan Boniadi bu sayede toplulukla bağlantı kurdu. Çok gençti ve aslında bir sevgilisi vardı.

Onun kendisini aldattığına inandırılan Boniadi, aslında Cruise ile sevgili olmak için seçilmişti ve bir eğitimden geçmesi gerekliydi. Yani görevi o sırada Nicole Kidman'dan kısa süre önce ayrılmış olan Tom Cruise'a eş olmaktı. Bu kararı veren de tarikatın ileri gelenleriydi.

Tabii bundan önce de bir dizi sınavdan geçirildi… Aylarca süren görüşmeler yapıldı. Diş telleri çıkarıldı, saçlardı boyandı. Sona da New York'a gönderildi.

Cruise ile Boniadi, 2004 yılında birkaç ay birlikte yaşadılar. Bu da zaten deneme süreciydi. Çiftin gerçekten birbirine uygun olup olmadığı bu sürede ortaya çıkacaktı.