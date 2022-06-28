Özel hayatı ihlal edilince çileden çıktı: Çirkinsin, iğrençsin! Bu ne cüret!

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KİBARLIĞI ELDEN BIRAKTI

Prens, o kadar sinirlendi ki alışıldık kibarlığını da bir yana bırakıp o paparazziye "ağzına geleni" söyledi.

AİLECE BİSİKLET KEYFİ YAPIYORLARDI

Sosyal medyada dün ortaya çıkan ve yayılmaya başlayan söz konusu video, 2021 yılında bir cumartesi günü çekildi. Video çekildiği sırada William, eşi Kate ve çocukları George, Charlotte ile Louis, Cambridge çiftinin Norfolk'taki Anmer Hall adlı konutunun yakınlarında bisiklete biniyordu. İddiaya göre bir dron operatörü ve fotoğrafçı olan Terry Harris, aileyi gizlice görüntülemeye çalıştı. Bunu fark eden William ise kelimenin tam anlamıyla öfkeden deliye döndü ve Harris'e bağırmaya başladı.

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Dünden bu yana sosyal medyada yayılan üç dakikalık videoda sadece William görünüyor. Eşi Kate ve üç çocuğu ise yakınlarda olmasına rağmen görüntüde yer almıyorlar. Videoda spor giyinen ve bir beyzbol şapkası takmış olan Prens William, fotoğrafçıya "Buraya geldin ve bizi gözetliyorsun" diyor. Fotoğrafçı Harris ise eğer onların kim olduğunu bilseydi görüntülemeyi bırakacağını söyleyerek kendini savunuyor.

'ÇİRKİNSİN, İĞRENÇSİN'!: Prens William, daha sonra da kendini tutamayıp Terry Harris'e "Sen çirkinsin, iğrençsin... Gerçekten öylesin. Böyle davranmaya nasıl cüret edersin" diye bağırmayı sürdürüyor. Videoda Prens William'ın Harris'e "Günümüzü mahvettiğin için teşekkürler. Kesinlikle ne yaptığını biliyordun" dediği duyuluyor. Bu arada William'ın korumasını arayıp bir fotoğrafçıyla tartışma yaşadığını söylemesi de videoda yer alan görüntüler arasında

Buna karşılık William'ın eşi Kate Middleton , Terry Harris'e "Sen bizim evimizin önünden geçtin. Seni gördüm" diyor. Daha sonra William fotoğrafçıya "Çocuklarıma böyle davranmaya nasıl cüret edersin! Bu ne cüret!" diye bağırıyor. Ardından da Harris'e etrafta dolaşıp kendilerini aradığını söylüyor. William "Bir cumartesi günü sakin bir bisiklet gezisi için dışarıdayım. Ve sen bana adını bile söylemiyorsun" diyor. Fotoğrafçı ve muhabir olarak çalıştığına dair bir kimliği de bulunan Terry Harris, bu videoyu bu hafta başında kendi Youtube kanalında paylaştı. Kısa sürede 20 binden fazla kişi tarafından izlendi.

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İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre Kensington Sarayı, sosyal medyada yayılan bu görüntünün " Prens William ile ailesinin özel yaşamının ihlal edilmesi" olduğunu savundu.

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PAPARAZZİLER HEP PEŞLERİNDE

Tıpkı kardeşi Harry gibi annesi Diana'nın ölümünden paparazzileri sorumlu tutan Prens William ile paparazzilerin ilk karşı karşıya gelmesi değil bu olay. Elbette eşi Kate'in de. Prens William ile çıktığı duyulan Kate Middleton ilk andan itibaren paparazzilerin dikkatini çekmeye başladı. Prens William'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktıktan sonra paparazziler çevresini sarmadan bir yere adım atamaz oldu. Tam kardeşi Pippa ile birlikte yaşadığı eve girecekken etrafını saran paparazzilerin patlayan flaşlarından "önünü göremez" halde kaçmaya çalıştığı görüntüler Middleton'ın dünya sahnesindeki ilk dönemlerinde hafızalara kazındı.

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PAPARAZZİLER HEP KAPININ ÖNÜNDE BEKLERDİ

Gençlik yıllarında her yaşıtı gibi gece gezmelerini seviyordu Middleton. Bazen William ile bazen de kız kardeşi ve arkadaşlarıyla gece kulüplerine gidiyordu. İşte o dönemde onun gittiği kulüplerin kapısında bekleyen paparazziler tarafından araca binerken ya da araçtan inerken bedeninin ayrıntılarını sergileyecek açılardan fotoğrafları çekiliyordu Middleton'ın. Bu fotoğraflar magazin basınında "Kraliçe William'ın ilişkisini asla onaylamıyor" iddialarıyla birlikte yer alıyordu.

ÜSTSÜZ FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ

Düğünden bir yıl sonra Prens William ile Kate Middleton, çıktıkları Fransa tatilinde de paparazzilerin takibinde kaldı. Bir dostlarının yazlık malikanesinin balkonunda kocasıyla üstsüz bir şekilde güneşlenen Middleton, Closer dergisi tarafından görüntülendi. Ama bunun bedeli ağır oldu. Dava açıldı ve dergi, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği için 45 Bin Euro para cezası aldı. Kate'i üstsüz görüntüleyen paparazziler Cyril Moreau ve Dominique Jacoviedes'e de 10'ar bin Euro para cezası verildi. Prens William önce eşinin üstsüz fotoğraflarının yayınlanmasının “şoke edici” olduğunu ifade ederken, bunu annesi Lady Diana’nın yaşadıklarına benzer bir taciz olarak gördüğünü belirtti.

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PAPARAZZİLERDEN KAÇARKEN ÖLDÜ

Prens William ile Prens Harry'nin annesi Prenses Diana da 1997 yılında sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte içinde bulunduğu araçla paparazzilerden kaçarken trafik kazası geçirip hayatını kaybetmişti. Aslına bakılırsa bu ölümün ardında İngiliz kraliyet ailesinin parmağı olduğu da hala konuşulanlar arasında. Bir görüşe göre öldüğü sırada, Dodi El Fayed'den hamileydi ve iki prensin melez bir kardeşi olmasını istemeyen İngiliz kraliyet ailesi Diana'nın yaşamını sürdürmesine pek sıcak bakmamıştı. Her ne kadar bütün bunlar bir iddia olarak kalsa da Diana'nın ölümü üzerindeki sır perdesi birçok kişi için aydınlanmadı. Bu olay da Diana'nın iki oğlu William ile Harry için bir tür travmaya dönüştü. William, çeşitli defalar annesinin ölümünden paparazzileri sorumlu tutmuştu.

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'KARIMIN, ANNEMİN KADERİNİ PAYLAŞMASINI İSTEMİYORUM'

Prens Harry de karısı Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye taşınmasının hemen öncesinde bu kararı aldıklarını çünkü eşinin de annesinin kaderini paylaşmasını istemediğini söylemişti.

PAPARAZZİ ORDUSU HER ADIMINI TAKİP EDİYORDU

Prenses Diana, 1980'lerin ilk döneminde Prens Charles ise evlendiği ortaya çıktığı andan itibaren paparazzi orduları tarafından kuşatılmaya başladı. Özellikle de ilk zamanlarda Diana'nın yüzünü eliyle kapatıp paparazzilerden kaçmaya çalıştığı görüntüler hafızalara kazındı.