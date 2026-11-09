Eski defterler yıllar sonra beklenmedik bir anda açıldı... 'Özel Bir Kadın'ın yüzü kızardı... 'Ne gerek vardı şimdi bunu hatırlatmaya!'

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Bu da nedensiz değil elbette.

Çünkü özellikle de belli bir yaşı geride bırakan ünlüler, uzun zaman önce yaşadıklarını anlatma konusunda eskisine oranla daha rahat hissederler kendilerini. O yüzden de ne var ne yoksa satırlara döküverirler.

Ama diğer yandan onların, artık eski defterlerin sayfaları arasında yazılı olan anıları, işin içine karışmış olan başkalarını rahatsız edebilir.

Bunun bir örneği de Michael Douglas'ın anılarını kaleme aldığı One Helluva Ride adlı kitabının yayınlanmasından sonra yaşandı.

Kitap daha piyasaya çıkmadan önce basına yansıyan ayrıntılarda genellikle Douglas'ın set aşkları, ilk karısı Diandra'yı aldatması gibi konular öne çıktı.

Michael Douglas, One Helluva Ride adlı anı kitabında geçmişte yaşadığı ne var ne yoksa hepsini satırlara döktü.

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Ama kitapta başka ayrıntılar da vardı.

İşte bunlardan biri sinemanın "Özel Bir Kadın"ı Julia Roberts'ı rahatsız etti.



ÖDÜL TÖRENİNDE ARALARINDA SÜRTÜŞME YAŞANDI

Aslında 82 yaşındaki Douglas'ın kitabında yer verdiği bu ayrıntı yıllar önce yaşanmıştı. Üstelik Michael Douglas, Roberts ile o tatsız olayı yaşadığında fazlasıyla alkolün etkisinde olduğunu kendi itiraf etmişti sonradan.

O olayın kitapta yer alması, elbette Julia Roberts'ın da adının geçmesi ünlü yıldızın hem kalbini kırdı, hem utandırdı, hem de kızdırdı kaynakların anlattığına göre.

Özel Bir Kadın (Pretty Woman) adlı filmle kariyerinde büyük bir çıkış yapan Julia Roberts, 1990 Altın Küre gecesinde yaşananların yıllar sonra ortaya serilmesine epeye kızdı.

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Belli ki Michael Douglas'ın hafızasında silinmemek üzere yer etmiş olan o olay, 1990 yılında yaşandı.

Altın Küre ödül töreninde Michael Douglas'a, durmadan aldattığı eski karısı Diandra Luker'den doğan ve o sırada13 yaşında olan oğlu Cameron eşlik ediyordu.

Şu anda 59 yaşına girmiş olan Roberts, o dönemde 23 yaşındaydı.

Belli ki kardeşi gibi gördüğü Cameron Douglas'a bir koluyla sarıldı.



'ÇEK ELLERİNİ OĞLUMUN ÜZERİNDEN'

Bunu gören Michael Douglas da birden kendini kaybetti ve Julia Roberts'a var gücüyle tepki gösterdi.

Roberts'a "Çek ellerini oğlumdan. Sonra da o Altın Küre'ni al ve git" diye bağırdı. Tabii bu cümlenin ikinci kısmını bu kadar nazik değil, terbiye sınırlarını aşan ifadeler kullanarak dile getirdi.

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Bu olay yaşandıktan bir süre sonra Douglas, o anlarda sarhoş olduğunu belirtip Julia Roberts'tan özür diledi.

Ama yine de o Altın Küre töreninde yaşananları kitabında anlatmaktan da çekinmedi.



'BUNCA YIL SONRA HATIRLATMANIN NE GEREĞİ VARDI'

İşte bu durum da yakın çevresinin söylediğine göre Julia Roberts'ın kalbini kırdı. Daha da ötesinde Douglas'a hem kızdı hem de çok utandı.

Çünkü bu tatsız anların sonsuza kadar toprağın altına gömüldüğünü, tarihe karıştığını sanıyordu.

Bu yüzden de Michael Douglas'ın, bunca zamandan sonra bu olayı neden anlatma gereği duyduğunu da merak ediyor.