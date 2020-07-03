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Haber Giriş: 03.07.2020 - 07:31,Son Güncelleme:

Özdemir Erdoğan'dan garip çıkış: ‘Madam’ denmeli

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Özdemir Erdoğan'dan garip çıkış: ‘Madam’ denmeli
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Sanatçı Özdemir Erdoğan, konuk olduğu bir programda Zeki Müren hakkında “Zeki Müren özel hayatı nedeniyle kötü örnek oldu. Bir paşa çıkıp da ‘Madam demelisiniz’ demedi” açıklamasını yaptı.

ÖZDEMİR Erdoğan, katıldığı bir programda Zeki Müren’e dair eleştirilerde bulundu.

Sanatçı, “Zeki Müren 1952 senesinde sahneye çıktığı vakit, smokiniyle 1. sınıf şarkı söyleyen biriydi. Sesi de pırlanta gibiydi” dedi. Erdoğan, ardından usta sanatçı hakkında ithamlarda bulundu: “Zeki Müren özel hayatı sebebiyle 60’ların sonunda kötü şarkı söylemeye başladı ve kötü örnek oldu. Bu adama ‘Paşa’ dediler. Bir paşa da çıkıp, ‘Buna madam deyin ama ‘paşa’ demeyin’ demedi. Böyle bir şey olur mu? Zeki Müren rol model oldu. Sonra bir sürü kötü örnekleri çıktı. Elton John hiçbir zaman böyle pespayelik yapmadı. Piyanosunun başına oturdu, adam gibi çıktı ve şarkı söyledi.”

Özdemir Erdoğan’ın ‘Sanat Güneşi’ hakkında yıllar sonraki eleştirileri, sosyal medyada tepki çekti.

 

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