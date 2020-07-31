MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÖzdemir Erdoğan: Kendi sanatınızı aşağılamayın
GeriMagazin Özdemir Erdoğan: Kendi sanatınızı aşağılamayın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 31.07.2020 - 08:13,Son Güncelleme:

Özdemir Erdoğan: Kendi sanatınızı aşağılamayın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özdemir Erdoğan: Kendi sanatınızı aşağılamayın
Abone Olgoogle-news

İSTANBUL Yeditepe Konserleri kapsamında Özdemir Erdoğan ve Emre Altuğ müzikseverlerle buluştu.

İlk olarak sahneye çıkan Özdemir Erdoğan, hayranlarına “Bir sanat eserini çok beğenebilirsiniz, dışarıya gittiğiniz vakit ‘Adamlar neler yapmışlar’ diyebilirsiniz. Ama bu size kendi sanatınızı aşağılama hakkı vermez” diye seslendi.

Emre Altuğ ise “Müzik sektörünün tekrar ayaklanması için katkılarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle