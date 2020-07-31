Özdemir Erdoğan: Kendi sanatınızı aşağılamayın

İlk olarak sahneye çıkan Özdemir Erdoğan, hayranlarına “Bir sanat eserini çok beğenebilirsiniz, dışarıya gittiğiniz vakit ‘Adamlar neler yapmışlar’ diyebilirsiniz. Ama bu size kendi sanatınızı aşağılama hakkı vermez” diye seslendi.

Emre Altuğ ise “Müzik sektörünün tekrar ayaklanması için katkılarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.