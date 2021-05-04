Özcan Deniz'in sözleri Feyza Aktan'a gönderme mi? 'Senin hayat boyu sahip olamadığın her şeye sahip bu yeni yetme şımarıklar...'

Annesinin çilelerle dolu yaşantısından bahseden Deniz, "Senin yaşadıklarından tek bir ânı, senin hayat boyu sahip olamadığın her şeye sahip bu yeni yetme şımarıklardan herhangi birine yüklesek adlarını unuturlar" dedi.

Özcan Deniz'in bu sözleri 'Eski eş Feyza'ya gönderme mi?' sorusunu akıllara getirdi.

"Sokakta ip atlıyorken 13 yaşında evlendirdiler seni. Babam da sen de çocuktunuz. İkiniz de ne yaşadığınızı, neler olacağını bilmiyordunuz. Babam hayatı yakalamak için dışarıya çevirdi yüzünü, Sen ise kucağında 6 çocukla içeride, Doğunun coğrafyası gibi sert zorluklarla baş başa bırakıldın. Önce Adana'ya, sonra Ankara'ya, sonra da Aydın'a göçlerle bilmediğin hayatlara sürüklenerek geçti gençliğin. Okumayı, yazmayı kendin öğrendin ama hayat denen okulda defalarca master yaptın.6 çocuk,10 torun büyüttün. Kursağından kesip bize yedirdin. Kimseye minnet etmedin. Tarlalarda, çapalarda, pamuklarda, çalışarak bizlere çorbanı hep pişirdin. Senin yaşadıklarından tek bir ânı, senin hayat boyu sahip olamadığın her şeye sahip bu yeni yetme şımarıklardan herhangi birine yüklesek adlarını unuturlar. Sözlükte ki "ANNE" tanımına sen ve senin gibi, kendi çıkarlarını ve hırslarını evlatlarının önüne koymayan Anneleri yazmalılar. Evladın kıymetini, Aile olmanın önemini, Sabırlı olmayı, kolay kolay pes etmemeyi senden öğrendik. Maalesef hayat artık senin bildiğin hayat değil Kado. Sana da bize de garip bu Hayat! Ama devam ediyor ve yaşanacak hala çok güzel günler ve hala baş etmemiz gereken çok sorun var. Bugün doğum günün. Seni çok seviyoruz ve iyi ki senin evlatlarınız. İyi ki doğdun canım Anam."

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