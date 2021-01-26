Özcan Deniz’in kız kardeşi Sibel Semerci kimdir?

Güzellik Koçu, Güzellik Uzm. & Eğitimci olan Sibel Semerci, şarkıcı Özcan Deniz'in kız kardeşidir. Yaptığı birbirinden farklı, eğlenceli ve başarılı makyajlar ile tanınan Semerci’nin 5 yaşında bir erkek çocuğu var.



KAVGAYA KARDEŞİ DE KATILDI



15 ay evli kaldıktan sonra 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çiftin kavgasına, ünlü şarkıcının kardeşi Sibel Semerci de dahil oldu. Semerci, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Semerci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



* Haydi, biraz anket yapalım. Anne olmak sadece doğurmak mıdır? Belki bilmeyenler bir şeyler öğrenir...



* Çocuğunuzun kilo gelişimi yaşıtlarının gerisinde ilerliyor. Nedeni anne olarak bir kase çorba yapmak yerine bisküvi, çikolata ve sakızla besliyorsunuz. Çünkü evladınız dediğiniz bir parça çocuğa ayıracak zamanınız yok. Sizce bu kabul edilebilir bir durum mudur?



* Henüz konuşamayan ve derdini anlatamayan küçük çocuğunuzu tek başına yan komşuya bırakıp, kendiniz bir başka komşunuza çay, kahve içmeye gidebiliyorsunuz çünkü sız gıybet ederken çocuğunuz sizden ilgi bekliyor ve siz onunla ilgilenmeyi tercih etmiyorsunuz.