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Özcan Deniz'e beraat, Feyza Aktan’a tokat cezası

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#Feyza Aktan#Özcan Deniz#Mahkeme Sonucu
Özcan Denize beraat, Feyza Aktan’a tokat cezası
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 07:28

Feyza Aktan’a ‘basit yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 7 bin 500 lira adli para cezası verildi.

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ÖZCAN Deniz ve Feyza Aktan, olaylı bir şekilde boşanmış, çiftin çocuğu Kuzey’in velayeti annede kalmıştı. Özcan Deniz geçen aylarda çocuğunu almak için gittiği sırada eski eşinin saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olmuştu.

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Özcan Deniz, Feyza Aktan’ın kendisine tokat atarak tişörtünü yırttığını öne sürmüştü. Savcılık Feyza Aktan hakkında ‘kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 3 aydan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davada Aktan’a ‘basit yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından toplam 7 bin 500 lira adli para cezası verildi.

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ÖZCAN Deniz beraat etti

Özcan Deniz’in, eski eşi Feyza Aktan’ı darbettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan da karar çıktı. Mahkeme, Özcan Deniz’in 2018 yılındaki “basit yaralama” suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatına hükmetti. 

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#Feyza Aktan#Özcan Deniz#Mahkeme Sonucu

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