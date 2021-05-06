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Haber Giriş: 06.05.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu dostluğu bitti

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Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu dostluğu bitti

'Seni Çok Bekledim' dizisinin başrol oyuncularından İrem Helvacıoğlu partneri Özcan Deniz ile olan fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırdı.

Seni Çok Bekledim’ dizisinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu arasında kriz çıktığı iddia edildi. Final yapan dizinin ardından İrem Helvacıoğlu, partneri Özcan Deniz ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı ve takip etmeyi bıraktı.

Özcan Deniz’den karşı hamle gecikmedi İrem Helvacıoğlu ile olan karelerini sildi.

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