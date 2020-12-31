Özcan Deniz suskunluğunu bozdu: Baba olmayan anlamaz!

Özcan Deniz ve boşandığı eşi Feyza Aktan velayet konusunda anlaşamayınca mahkemenin yolunu tuttu. Oğlu Kuzey'i belli günlerde gören Deniz, sosyal medyada çok konuşulan bir fotoğrafa imza attı.

SEN HER ŞEYİMSİN!

Oğlu ile çekildiği bu fotoğrafı 'Her şeyim senin, sen her şeyimsin canım oğlum' notuyla yayınlayan Deniz, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Böyle bir pozun paylaşılmasını doğru bulmayan takipçileri Deniz'i uyardı.



ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN

Gelen eleştiriler üzerine suskunluğunu bozan ünlü sanatçı sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Fotoğraflar her zaman görüneni söylemez. Bir aydır birbirini göremeyen baba-oğulun hasret fotoğrafı bu! O an ki özlemle neresini öpeceğimi şaşırdığım, birbirimize doyamadan ayrılmak zorunda olduğumuz anın fotoğrafı… Ve açı öyle söylemese de dudağından değil çenesinden öptüğüm bir fotoğraf! Bir aydan fazladır görmediğim oğlumu görmenin heyecanı ile paylaşılmış masum bir fotoğraf… Allah kimseye yaşatmasın ama baba olmayan anlamaz.



EVİMİ GASP ETTİ!

Ünlü şarkıcı- oyuncu Özcan Deniz, 2016'dan beri aşk yaşadığı, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. 15 ay evli kalan çift anlaşmalı olarak boşanmıştı. Özcan Deniz'in eski eşinin oturdukları evden çıkması için ihtarname çekti. Eşinin kendisine ait evi gasp ettiğini ileri süren Deniz'in şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.



Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Feyza Aktan, 'Sadece ortak çocuğumuzla birlikte yaşamımı idame ettirebilmek için lehime, cüzi bir nafaka ve sadece kullanım amaçlı bir ev ve araç takdir edilmiştir. Boşanmadan sonra aleyhime yapılan iddialar artarak devam etse de, çocuğumun olumsuz bir etkilenme yaşamaması için hep sustum.. ' açıklamasını yaptı.