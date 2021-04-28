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Haber Giriş: 28.04.2021 - 15:17 | Son Güncelleme:

Özcan Deniz: Oğlumdan haber alamıyorum Görüntülerden tedirgin oldum

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Özcan Deniz: Oğlumdan haber alamıyorum Görüntülerden tedirgin oldum

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan hakkında oğlunu kendisine göstermediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ünlü sarkıcı Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında ‘Şiddet ve velayet” davasıyla başlayan gerilim devam ediyor. Ünlü şarkıcı, ağabeyi Ercan Deniz ile birlikte Çağlayan Adliyesi’ne giderek eski eşi Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulundu. Eski eşinin oğlu Kuzey’i kendisine göstermediğini iddia eden Özcan Deniz, savcılığa sunduğu dilekçede oğlundan haber alamadığına yer verdi.

Savcılık çıkışı soruları yanıtlayan Özcan Deniz, oğlu Kuzey’in bugün doğum günü olduğunu ve kendisini göremediğini ifade etti. Özcan Deniz, “10 gündür oğlumdan haber alamıyorum. Güvenlik kamerasından bazı görüntüler gördüm, tedirgin oldum. Onlar bende kalsın. Savcılığa sunduk. Oğlumun bugün doğum günü. Onunla bir araya gelemiyorum” dedi. Özcan Deniz, “Oğlumu ayda 4 kere görüyorum. Bu ne benim için ne de oğlum için yeterli değil.” diyerek sözlerini sürdürdü.

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Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’ın şiddet iddialarıyla ilgili sorulara “Görüyorsunuz ben burada hukuksal olarak haklarımı arıyorum. Bunun cevapları burada verilir. O yüzden bu magazinel bir durum değil benim için. Hepsinin cevaplarını alacaksınız. Hepsi yargıda olan durumlar. Ne desem yargıyı etkilemiş olurum.” diye yanıt verdi.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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