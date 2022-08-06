Özcan Deniz oğlu Kuzey ve sevgilisi ile tatilde

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KUZEY'E YAKIN İLGİ

Çeşme’de tatil yapan Özcan Deniz, önceki gün Fun Beach’te sevgilisi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey’le görüntülendi. Özcan Deniz’in gün boyunca yalnız bırakmadığı Kuzey’le Samar Dadgar da yakından ilgilendi. Çift, Kuzey’in güneş kremini de birlikte sürdü. (Deniz BOY)

Samar Dadgar, Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'le yakından ilgilendi.

TEKNE EĞLENCESİ

İtalyan şef Danilo Zanna önceki gün oğlu Zeno Tibet ile Bodrum Yalıkavak’taki tekne tatilinde görüntülendi. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şef, oğluyla bir hayli keyifli dakikalar geçirdi. Zeno’yu öpmelere doyamayan Zanna, daha sonra oğluyla tekneden denize atlamak için hazırlandı.

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Fakat son anda vazgeçen ünlü şef, objektiflere renkli kareler verdi. İkili, daha sonra birlikte denizde eğlenceli anlar yaşadı.

Birlikte teknenin arkasında uzanan baba oğul, bol bol sohbet de etti. Danilo Zanna, Zeno Tibet’in annesi Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiş, çift geçtiğimiz yıl boşanmıştı. (Kamil SÜMER)

BİTMEYEN BALAYI



3.5 ay önce evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten balayına devam ediyor.

Mikonos tatili sonra ayaklarının tozuyla Bodrum’a gelen çift, önceki gün Turgutreis’teki Rammos Otel’de görüntülendi. Sayan ve Ökten burada kısa bir tatil yaptıktan sonra birlikte İsviçre’ye gideceklerini söyledi. (Kamil SÜMER)

ADA KIZI

Eda Taşpınar’ın Yunan Adaları’ndaki yaz tatili devam ediyor.

Güneşlenme ikonu olan Taşpınar, yine güneş altında birbirinden renkli pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ardından kuruyan cildini nemlendirmek için eşek sütlü maske yapan Taşpınar, ada hayatının tadını çıkardığını gözler önüne serdi.

ÇİÇEK GİBİ

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Zeynep Bastık, konserlerinden fırsat buldukça dinleniyor.

Önceki gün tatilden bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı, bikinisi ve renkli üstüyle poz verdi. Fotoğrafını yorumlara kapatan Bastık, altına “güne açan çiçekler gibi hissediyor” yorumunu düştü.

BALIK SEZONUNU AÇTI

Burak Özçivit önceki gün balık tuttuğu anları sosyal medyadaki takipçilerinin beğenisine sundu.

Özçivit’in, tekne pozlarına ise beğeni ve yorum yağdı. Oyuncunun 3 buçuk aylık hamile eşi Fahriye Evcen de o sırada evlerinin bahçesinde güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.