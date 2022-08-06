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Özcan Deniz oğlu Kuzey ve sevgilisi ile tatilde

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#Özcan Deniz#Kuzey Deniz#Danilo Zanna
Özcan Deniz oğlu Kuzey ve sevgilisi ile tatilde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 15:07

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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KUZEY'E YAKIN İLGİ

Çeşme’de tatil yapan Özcan Deniz, önceki gün Fun Beach’te sevgilisi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey’le görüntülendi. Özcan Deniz’in gün boyunca yalnız bırakmadığı Kuzey’le Samar Dadgar da yakından ilgilendi. Çift, Kuzey’in güneş kremini de birlikte sürdü. (Deniz BOY)

Özcan Deniz oğlu Kuzey ve sevgilisi ile tatilde
Samar Dadgar, Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'le yakından ilgilendi.

TEKNE EĞLENCESİ

İtalyan şef Danilo Zanna önceki gün oğlu Zeno Tibet ile Bodrum Yalıkavak’taki tekne tatilinde görüntülendi. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şef, oğluyla bir hayli keyifli dakikalar geçirdi. Zeno’yu öpmelere doyamayan Zanna, daha sonra oğluyla tekneden denize atlamak için hazırlandı.

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Özcan Deniz oğlu Kuzey ve sevgilisi ile tatilde

Fakat son anda vazgeçen ünlü şef, objektiflere renkli kareler verdi. İkili, daha sonra birlikte denizde eğlenceli anlar yaşadı.
Birlikte teknenin arkasında uzanan baba oğul, bol bol sohbet de etti. Danilo Zanna, Zeno Tibet’in annesi Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiş, çift geçtiğimiz yıl boşanmıştı. (Kamil SÜMER)

 BİTMEYEN BALAYI

3.5 ay önce evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten balayına devam ediyor.

Özcan Deniz oğlu Kuzey ve sevgilisi ile tatilde

Mikonos tatili sonra ayaklarının tozuyla Bodrum’a gelen çift, önceki gün Turgutreis’teki Rammos Otel’de görüntülendi. Sayan ve Ökten burada kısa bir tatil yaptıktan sonra birlikte İsviçre’ye gideceklerini söyledi. (Kamil SÜMER)

ADA KIZI

Eda Taşpınar’ın Yunan Adaları’ndaki yaz tatili devam ediyor.

Özcan Deniz oğlu Kuzey ve sevgilisi ile tatilde

Güneşlenme ikonu olan Taşpınar, yine güneş altında birbirinden renkli pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ardından kuruyan cildini nemlendirmek için eşek sütlü maske yapan Taşpınar, ada hayatının tadını çıkardığını gözler önüne serdi.

ÇİÇEK GİBİ

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Zeynep Bastık, konserlerinden fırsat buldukça dinleniyor.

Özcan Deniz oğlu Kuzey ve sevgilisi ile tatilde

Önceki gün tatilden bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı, bikinisi ve renkli üstüyle poz verdi. Fotoğrafını yorumlara kapatan Bastık, altına “güne açan çiçekler gibi hissediyor” yorumunu düştü.

BALIK SEZONUNU AÇTI

 Burak Özçivit önceki gün balık tuttuğu anları sosyal medyadaki takipçilerinin beğenisine sundu.

Özcan Deniz oğlu Kuzey ve sevgilisi ile tatilde

Özçivit’in, tekne pozlarına ise beğeni ve yorum yağdı. Oyuncunun 3 buçuk aylık hamile eşi Fahriye Evcen de o sırada evlerinin bahçesinde güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

 

 

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#Özcan Deniz#Kuzey Deniz#Danilo Zanna

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