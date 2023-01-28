Özcan Deniz: Ailevi sorunlarımız aile arasında kalacak

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Özcan Deniz, 20 Ocak’ta kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar’la Zekeriyaköy’deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlendi. Çift nikâhın ardından balayı için Dubai’ye gitti.

Dubai tatilinden dönen Özcan Deniz ve Samar Dadgar önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Mutlulukları yüzlerinden okunan çift, “Dostlarımız ve aile arasında küçük bir tören tercih ettik. Teşekkür ederiz iyi dilekleriniz için” dedi.

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Özcan Deniz nikâh törenine katılmayan ve Samar Dadgar ile evlenmesine karşı olduğu iddia edilen annesi Kadriye Özcan’la ilgili sorulara yanıt vermek istemedi.

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Ünlü şarkıcı muhabirlerin sorularını “Ailevi sorunlarımız aile arasında kalıyor ve kalacaktır. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Cumartesi gecesi sahnem var diye erken döndük” diye geçiştirdi.



