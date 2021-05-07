Ozan Tufan 12 milyona ev aldı! Taşınmak için gün sayıyorlar...

Türk futbolunun yıldız isimlerinden Ozan Tufan’ın kız isteyeceğini de evleneceğini de ilk benden duymuştunuz. Genç çiftin nerede oturacaklarını da yine ben yazayım...





31 Mart’ta 2 yıllık sevgilisi Rojin Tufan ile Çırağan Sarayı’nda yapılan bir törenle nikâh masasına oturan Ozan Tufan, birçok takım arkadaşı gibi eşiyle yaşamak için Acarkent’i tercih etti.

12 milyon TL’ye Acarkent’ten villa alan yıldız futbolcu, tadilat işleri uzayınca evlenir evlenmez yeni evine geçememiş. Evi baştan sona kendi zevklerine göre dekore eden çift, yuvalarına taşınmak için gün sayıyor. Dekorasyon işleriyle ise Rojin Tufan bizzat ilgileniyor.

Hasret gideriyorlar

Vatani görevini tamamlayan İbrahim Barut, ailesiyle hasret gideriyor. Eve dönmenin mutluluğunu yaşayan Barut, önceki gün babası, Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ile birlikte spor yaptı. Kısa dönem askerliğini İstanbul Maltepe’de yapan İbrahim Bey’i, birliğine de babası Nezih Barut bizzat teslim etmişti. Ben de vatan borcunu ödeyen İbrahim Barut’u tebrik ederim.

Amerikan çöllerine çağırıyor

Uzaklara seyahat etmek hâlâ hayal olarak görülse de Ayşe Boyner markası “Faraway”in yeni koleksiyonuyla bizi Amerikan çöllerinde bir yolculuğa çıkarıyor.

2 yıl önce kurduğu markası için uzak diyarlardan ilham alan Boyner, daha önce Afrika ve Meksika’dan esinlenmişti. Yeni sezon için Kaliforniya, Utah gibi Amerika’nın “western” coğrafyasına özgü çizgileri tasarımlarına yansıtan Boyner, koleksiyonun modelliğini de kendisi yaptı.

Gelin çeyizi onlardan sorulur

Şirin Yalçın ve Rosella Karabacak’ın kurucusu olduğu Sırmaison, “Wedding Concierge” hizmetine başladı.

İstinye Park’taki mağazalarında sunulan hizmetle evlenecek olan çiftlerin çeyizlerini hazırlıyorlar.

Ev kurarken ihtiyaç duyulabilecek her detayı düşünen ortaklar, çiftlere hem evlilik listesi hem de söz ve nişan tepsisi gibi özel hizmetler sunuyor.

Sırmaison olarak çiftleri bu heyecanlı yolculukta yalnız bırakmadıklarını söyleyen Şirin Yalçın, “Evlilik danışmanlarımızla bu süreci kolaylıkla geçirin ve hayallerinizi ertelemeyin” diyor.

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