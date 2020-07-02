Ozan Muharrem Güven (Ozan Güven) kimdir?

Türk televizyon, sinema ve tiyatro oyuncusu Ozan Muharrem Güven, 19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi. 1975 yılında Almanya'da doğan Ozan Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu. İzmir Belediye Konservatuvarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.



İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Koyu Kırmızı, Muhteşem Yüzyıl ve Fi gibi televizyon dizilerinde rol aldı. G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerinde yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz'la oynadı. Ozan Güven, 2017 yılında dijital platformda yayınlanan Fi dizisindeki Can Manay karakteriyle adından söz ettirmişti. 2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi. Ali Ateş isminde bir çocukları olan sanatçı, 2010 yılında Türkan Derya ile boşandı