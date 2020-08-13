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Haber Giriş: 13.08.2020 - 20:27,Son Güncelleme:

Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu

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Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
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Ozan Güven’in, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiaları sonrasında Babil dizisinden ayrılacağı iddia edilmişti.

Ay Yapım, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı:

 “Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır.

Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlardırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız..."

Ozan Güvenin Babil dizisindeki durumu belli oldu


 

 

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