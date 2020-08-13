Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu

Ay Yapım, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı:

“Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır.

Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlardırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız..."





