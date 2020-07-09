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Haber Giriş: 09.07.2020 - 08:20,Son Güncelleme:

Ozan Güven'e şok! Mahkeme itirazını reddetti

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Ozan Güven'e şok! Mahkeme itirazını reddetti
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OYUNCU Ozan Güven’e Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla 2 ay uzaklaştırma kararı verilmişti.

Oyuncu, karara avukatı aracılığıyla itiraz etti. Güven ayrıca, Bulutsuz’un kendisini darp ettiğini iddia ettiği fotoğrafları da dosyaya ekledi.

Oyuncunun itirazı mahkeme tarafından reddedildi. Verilen tedbir kararının olayla uyumlu ve yasaya uygun olması nedeniyle itirazın reddine karar verildiği, gerekçeli kararda belirtildi. 

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Darp iddiasıyla ilgili yeni gelişme Ozan Güvenin evinin kamera kayıtları silinmiş...
Darp iddiasıyla ilgili yeni gelişme! Ozan Güven'in evinin kamera kayıtları silinmiş...

 

 

 

 

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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