Ozan Güven'e şok! Mahkeme itirazını reddetti

Oyuncu, karara avukatı aracılığıyla itiraz etti. Güven ayrıca, Bulutsuz’un kendisini darp ettiğini iddia ettiği fotoğrafları da dosyaya ekledi.

Oyuncunun itirazı mahkeme tarafından reddedildi. Verilen tedbir kararının olayla uyumlu ve yasaya uygun olması nedeniyle itirazın reddine karar verildiği, gerekçeli kararda belirtildi.