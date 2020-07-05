Ozan Güven'den 'fotoğraflı savunmaya' devam!

Ozan Güven’in, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz tarafından darp edildiğinin kanıtı olarak savcılığa sunduğu, kolunda sıyrıkların görüldüğü fotoğraf önceki gün basına yansıdı. Sosyal medyada dün gün boyu bu fotoğraf konuşuldu. ‘Ozan Güven’in fotoğrafta görünen ‘darp izlerinin’, Bulutsuz’un yaşadığı şiddetle kıyaslanamayacağı’, “Deniz Bulutsuz’un şiddet sırasında kendisini korumuş olabileceği’, ‘Ozan Güven’in fotoğraflarla kendisini mağdur göstermeye çalıştığı’ yorumları yapıldı. Yine dava dosyasında olduğu belirtilen yeni fotoğrafta ise Ozan Güven’in yüzündeki izler dikkat çekti.

