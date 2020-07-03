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Haber Giriş: 03.07.2020 - 16:05,Son Güncelleme:

Son dakika: Ozan Güven'den flaş hamle

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Son dakika: Ozan Güven'den flaş hamle
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Kendisinden 17 yaş büyük olan oyuncu Ozan Güven ile aşk yaşayan Deniz Bulutsuz, sevgilisi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi olmuştu.

Deniz Bulutsuz yaptığı açıklamada, bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını, şiddet gördüğü sırada evden çıkmasına izin vermeyerek canına kastettiğini fiziksel ve duygusal şiddet yaşadığını belirterek cezalandırılması istediği ile Ozan Güven hakkında dava açmıştı.

Aynı şekilde Deniz Bulutsuz tarafından darp edildiğini söyleyen Ozan Güven de sevgilisinden şikayetçi olmuştu.
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Ozan Güven'den yeni bir hamle daha geldi. Güven çok fazla tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldığını ileri sürürek savcılığa başvurdu. Ünlü oyuncu dosyaya gizlilik kararı verilmesi talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya gizlilik kararı koydu.

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