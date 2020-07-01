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Haber Giriş: 01.07.2020 - 16:19,Son Güncelleme:

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz: Bir saatten fazla sürdü, evden çıkmama izin vermedi, canıma kast etti!

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Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz: Bir saatten fazla sürdü, evden çıkmama izin vermedi, canıma kast etti!
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Ozan Güven’in bir süredir aşk yaşadığı Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddia edildi.  Deniz Bulutsuz konuyla ilgili sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınladı...

"13.06.2020 Cumartesi sabaha karşı kamuoyunca bilinen bir ilişki yaşadığım Ozan Muharrem Güven tarafından, kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden, fiziksel ve duygusal şiddettin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım. Kadına şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir suç olduğu bir toplumda, ruh sağlığımı ancak psikolojik destek alarak koruyabildiğim bu hukuki süreç boyunca şimdiye kadar koruduğum sessizliğime ve mahremiyetime saygı duyulmasını rica ediyorum. Deniz Bulutsuz "

 Deniz Bulutsuz'a aralarında Demet Özdemir, Duygu Özaslan, Cansu Akın, Mert Vidinli ve Hazal Kaya'nın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerden destek yağdı.

Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuzu darp etti
Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etti!

Ozan Güvenin sevgilisi Deniz Bulutsuz: Bir saatten fazla sürdü, evden çıkmama izin vermedi, canıma kast etti

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