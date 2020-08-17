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Haber Giriş: 17.08.2020 - 17:53,Son Güncelleme:

Ozan Güven ortaya çıktı! Üç kelimelik açıklama

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Ozan Güven ortaya çıktı! Üç kelimelik açıklama
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Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddialarıyla gündemden düşmeyen oyuncu Ozan Güven, günler sonra ilk kez görüntülendi.

Ozan Güven,  eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a fiziksel şiddet uyguladığı haberleri sonrası terk ettiği Levent’teki evine motoruyla geldi. 45 yaşındaki oyuncu, darp iddialarıyla ilgili, "Konu yargı sürecinde" demekle yetindi.
Reklam filmi ve rol aldığı dizinin kadrosunda çıkarıldığı iddiaları sorulan oyuncu, "Çok teşekkür ederim, kolay gelsin" dedikten sonra evine giriş yaptı.

İŞBİRLİĞİNİ SONLANDIRDIK
Ozan Güven'in başrolde yer aldığı 'Babil' dizisi ile ilgili olarak Ay Yapım, şu açıklaması yapmıştı:

“Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlandırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ozan Güvenin Babil dizisindeki durumu belli oldu
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
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