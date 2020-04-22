MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri Ozan Güven: Karantinada sürekli bitmeyen ev işi var
GeriMagazin Ozan Güven: Karantinada sürekli bitmeyen ev işi var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 22.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ozan Güven: Karantinada sürekli bitmeyen ev işi var

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Ozan Güven: Karantinada sürekli bitmeyen ev işi var
Abone Olgoogle-news

Zafer Algöz’ün YouTube hesabından sunduğu “Burada Olan Burada Kalır” programına Ozan Güven ve Can Yılmaz konuk oldu.

Güven, karantina boyunca evde sürekli temizlik yaptığını söyledi: “Ev hanımlarını da alkışlamalıyız. Sürekli bitmeyen bir ev işi var. Temizlik yapmaktan geberdim.” Algöz’ün “Evde resim yapıyor musun?” sorusuna ünlü oyuncu, “Evet, 16 tane tablo yaptım, hepsi küçük formatta. İstanbul Modern ve Sabancı Müzesi bununla ilgilendi” diye esprili bir yanıt verdi.  

False
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle