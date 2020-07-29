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Haber Giriş: 29.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ozan Güven - Deniz Bulutsuz davasında flaş gelişme! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil olacak

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Ozan Güven - Deniz Bulutsuz davasında flaş gelişme! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil olacak
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla önümüzdeki aylarda hakim karşısına çıkacak olan oyuncu Ozan Güven’in yargılandığı davaya katılma talebinde bulundu.

Bakanlık tarafından dosyaya sunulan dilekçede, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince, “Bakanlık gerekli görmesi halinde kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan idari, cezai, hukuki her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılabilir” hükmünün yer aldığı belirtildi. “Hakaret”, “Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “Silahla kasten yaralama” suçlarından yargılandığı davada Ozan Güven’in 3 yıl 8 aydan 13.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Ünlü isimlerden destek Deniz Bulutsuzun yanındayız
Ünlü isimlerden destek! Deniz Bulutsuz'un yanındayız

 

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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