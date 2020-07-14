Ozan Güve kimdir? Ozan Güven- Deniz Bulutsuz arasında neler yaşandı?

Oyuncu Ozan Güven’le, darp ettiği iddia edilen eski sevgilisi Deniz Bulutsuz birbirlerinden şikâyetçi oldu. Deniz Bulutsuz, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği şikâyet dilekçesinde, Ozan Güven’in ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘hakaret’ suçlarından yargılanmasını istedi. Dilekçeye göre, Bulutsuz ve Güven 12 Haziran’da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gitti. Sohbet sırasında Bulutsuz’un eski erkek arkadaşından konu açılınca, iddiaya göre Güven, herkesin önünde hakaret etti. Bu konuşmadan rahatsız olan Bulutsuz konuyu kapattı. İkiliyi Güven’in şoförü eve bıraktı.

Bulutsuz şikâyet dilekçesinde şöyle konuştu: “Bu söze bozulduğumu söylememin ardından alkolün etkisiyle bağırıp çağırmaya başladı. Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu.



Evden kaçmaya çalıştım. Evin üst katındaki merdivenlerden inerken saçımdan beni yakalayarak kafamı duvara vurdu.Ç arpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm. Birçok bölgeden yaralandım.



'SENİ REZİL EDECEĞİM'

Ozan Güven de savcılığa ifade vererek eski sevgilisi hakkında şikâyetçi oldu. Güven ifadesinde, Bulutsuz’un arkadaşlarının evinde muhabbet ederken lafı eski sevgilisine getirdiğine değinerek yaşananları şöyle anlattı: “‘Bunları anlatmaya ne gerek var Deniz. Nasıl seviştiğinizi de anlat bari...’ dedim. İddia ettiği gibi bir kelime kullanmadım. Eve gittik. Deniz iğneleyici laflar sokmaya başladı. Deniz’e, ‘Bak yapma, üzerime gelme’ dedim. Yatağa gittiğimde uyumuyordu. Yorgana tekme atmasıyla abajur yere düştü. Sapı Deniz’in elinde kaldı.

Deniz’in elindeki sapı tutarak, ‘Ver ne yapıyorsun’ dedim. Deniz bana ‘Vuruyorsun’ dedi. Abajurun sapını çekiştirirken Deniz’in çenesine çarptı. Bana ‘Seni Türkiye’ye rezil edeceğim, ‘kadın döven adam’ diye söyleyeceğim’ dedi. Bana vurmaya başladı. Yüzümden yaralandım. Şoförümden Deniz’i götürmesini istedim. Öldürmekle tehdit ederek gitmesine engel olmadım. Kasten darp etmedim, sinkaflı sözler söylemedim. Telefonunu gasp etmedim. Bir gün sonra ben ateşim çıktığı için hastaneye gittiğimde doktor darp izlerini görünce darp raporu tuttu.”

Ozan Güven hakkında istenen ceza belli oldu

Ozan Güven hakkında istenen ceza belli oldu. Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, doktor raporunun dikkate alındığı ve eylemin basit yaralama kapsamında kalmadığı ifade edildi. İddianame kabul edilirse Ozan Güven önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Ayrıca savcılık, Ozan Güven hakkında "Yağma" suçundan, Deniz Bulutsuz hakkında ise "Basit Tehdit" suçundan takipsizlik kararı verdi.

OZAN KİMDİR?

Türk televizyon, sinema ve tiyatro oyuncusu Ozan Muharrem Güven, 19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi. 1975 yılında Almanya'da doğan Ozan Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu. İzmir Belediye Konservatuvarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.

İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Koyu Kırmızı, Muhteşem Yüzyıl ve Fi gibi televizyon dizilerinde rol aldı. G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerinde yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz'la oynadı. Ozan Güven, 2017 yılında dijital platformda yayınlanan Fi dizisindeki Can Manay karakteriyle adından söz ettirmişti. 2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi. Ali Ateş isminde bir çocukları olan sanatçı, 2010 yılında Türkan Derya ile boşandı