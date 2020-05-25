Ozan Doğulu: Pop müzik insanların ağzına bir parmak bal çalmalı
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Hakan Gence, Ozan Doğulu’nun Bodrum’daki evine bayram ziyaretine gitti; aşkı, müziği ve tabii ki eski günleri konuştu. Doğulu "Kardeşim Kenan her bayram elimi öper!" diyor ama bu bayram hem kızlarına hem annesine hem de kardeşine sarılamayacak olmanın burukluğunu yaşıyor. Belki de kafasını meşgul etmek için sürekli ürettiğini anlatıyor. Yakında duyacağınız, tarzı dışındaki türlere yelken açmış bile! Yine de pop müziğin bir misyonu olduğunu aklından çıkarmıyor.
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