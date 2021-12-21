Ozan Baran'dan eşi Süreyya Yalçın'a 100 kişilik doğum günü partisi

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BOS Group ve Quickload’ın sahibi Ozan Baran, önceki akşam eşi Süreyya Yalçın’a sürpriz doğum günü organize etti. Gümüşsuyu’ndaki Topaz Restaurant’ı kapatan Baran, 100 dostunu misafir ederek eşine unutulmaz bir gece yaşattı.

Dostlarına hediye yerine, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışta bulunmalarını rica ederken, eşi Süreyya Yalçın’ın isteği üzerine kendisi de kuruma 125 bin TL bağış yaptı.

Siyah konseptli bu özel gecede Yalçın siyah bir kıyafet tercih ederken, dört katlı doğum günü pastası da aynı renkteydi. Gecede ilk olarak Ozan Doğulu ve Hera Aslan sahneye çıkarak eğlenceli anlara imza attı. Ardından parti, Açelya Elmas ve Hande Dönmez’in performanslarıyla sona erdi.

OZAN DOĞULU - HERA ASLANSİNEM YILDIRIMHERA ASLAN - AÇELYA ELMASHAKAN YILDIRIM