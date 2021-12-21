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Ozan Baran'dan eşi Süreyya Yalçın'a 100 kişilik doğum günü partisi

#Ozan Baran#Süreyya Yalçın#Doğum Günü
Ozan Barandan eşi Süreyya Yalçına 100 kişilik doğum günü partisi
Sayit DURMAZ

Ozan Baran, eşi Süreyya Yalçın’ın doğum gününü “siyah” konseptli bir partiyle Topaz Restaurant’ta kutladı. 100 kişinin katıldığı partide konuklar hediye yerine Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağış yaptı.

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BOS Group ve Quickload’ın sahibi Ozan Baran, önceki akşam eşi Süreyya Yalçın’a sürpriz doğum günü organize etti. Gümüşsuyu’ndaki Topaz Restaurant’ı kapatan Baran, 100 dostunu misafir ederek eşine unutulmaz bir gece yaşattı.

Dostlarına hediye yerine, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışta bulunmalarını rica ederken, eşi Süreyya Yalçın’ın isteği üzerine kendisi de kuruma 125 bin TL bağış yaptı.

Ozan Barandan eşi Süreyya Yalçına 100 kişilik doğum günü partisi

Siyah konseptli bu özel gecede Yalçın siyah bir kıyafet tercih ederken, dört katlı doğum günü pastası da aynı renkteydi. Gecede ilk olarak Ozan Doğulu ve Hera Aslan sahneye çıkarak eğlenceli anlara imza attı. Ardından parti, Açelya Elmas ve Hande Dönmez’in performanslarıyla sona erdi. 

Ozan Barandan eşi Süreyya Yalçına 100 kişilik doğum günü partisi

OZAN DOĞULU - HERA ASLAN

Ozan Barandan eşi Süreyya Yalçına 100 kişilik doğum günü partisi

SİNEM YILDIRIM

Ozan Barandan eşi Süreyya Yalçına 100 kişilik doğum günü partisi

HERA ASLAN - AÇELYA ELMAS

Ozan Barandan eşi Süreyya Yalçına 100 kişilik doğum günü partisi
HAKAN YILDIRIM

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#Ozan Baran#Süreyya Yalçın#Doğum Günü

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