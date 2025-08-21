Öz kızına yıllar önce sırt çevirmişti… Babalık 60’ından sonra yine aklına düştü: Genç sevgilisinden çocuk istiyor

Haberin Devamı

Son birkaç aydır sürekli birlikte görüntülenen Hollywood’un aksiyon yıldızı Tom Cruise’la güzel yıldız Ana de Armas’ın aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

Artık ABD’den çok İngiltere’de Londra’da vakit geçiren Tom Cruise, Ana de Armas’ı her yere özel helikopteriyle taşıyor, ikili sık sık parklarda yürüyüşlerde ya da derin sohbetlerde görüntüleniyordu.

Aralarında sadece bir iş ilişkisi olduğu söylense de ikili geçtiğimiz haftalarda özel bir yatta baş başa güneşlenirken görüntülenmiş, son olarak da Ana de Armas’ın evinin civarında el ele yakalanmıştı.

Giderek ateşlenen bu aşkın artık ciddiye bindiği ve Tom Cruise’un kendine yıllardır aradığı ilişkiyi bulduğu iddia ediliyor.

63 yaşındaki Cruise ve 37 yaşındaki Ana de Armas sadece sekiz aydır birlikte, ancak arkadaşları çiftin İngiliz kırsalında "saray gibi" bir malikane ararken evlilik ve çocuk sahibi olmayı konuştuğunu söylüyor.

Ana de Armas uzun zaman önce büyük şehrin karmaşasından kaçıp Vermont’a taşınmıştı. Doğayla iç içe yaşayan güzel yıldız yine aynı şekilde bir yaşantıya devam etmek istiyor.

Bu yüzden de Tom Cruise’un sevgilisinin gönlüne göre bir ev arayışına girdiği söyleniyor. Çift yeni evleri için hem yer hem de eşya bakmaya çoktan başlamış.

Tom Cruise’un yeniden baba olmak istediğini her fırsatta dile getirdiği, Ana de Armas’a bu kadar çabuk bağlanmasının sebebinin de bir an önce bu hayali gerçekleştirmek olduğu söyleniyor.

Hatta ünlü oyuncu bir sonraki doğum gününden önce yani 64 yaşına basmadan bir kez daha babalık sevincini tatmak istiyor.

Ana de Armas’ın da çocuk fikrine sıcak baktığı konuşuluyor. Ünlü oyuncu Ben Affleck’le kısa süren ama çok konuşulan bir ilişki yaşamış, dedikodulara göre de bu ilişkisi Affleck’ten çocuk yapmak istediği için bitmişti.

Tahmini net serveti 600 milyon dolar olan Cruise, 2015 yılında Sussex'teki malikanesi Rede Place'i sattığından beri Londra'daki Hyde Park'taki bir çatı katı dairesi ile Florida, Clearwater'daki lüks bir daire arasında git gel yaparak yaşıyor.

Artık evlenip çocuk yapmak istediği içinse bu evler ona dar gelecek ve söylenenlere göre ünlü oyuncu bolca misafir ağırlayacağı büyük, malikane tarzı bir ev arayışında.

Özgürlüğüne çok düşkün olduğu söylenen ve aslında evlilik peşinde koşmayan Ana de Armas da bu ilişkide kendini mutlu, rahat ve güvende hissediyor ve bir aile kurma fikrine sıcak bakıyor denildiğine göre.

Tom Cruise’un Nicole Kidman’la evliyken evlat edindiği Connor (30) ve Bella (32) adında iki yetişkin çocuğu var.

Ünlü oyuncu iki yetişkin çocuğuyla görüşse de 2012’de boşandığı Katie Holmes’dan doğan 19 yaşındaki öz kızı Suri’yi yıllardır ne gördü ne de arayıp sordu.

Hatta bu davranışı onu kendi sıkı hayranlarının bile eleştiri oklarının hedefi yapıyor.

Tom Cruise yıllar içinde Scientology Kilisesi’nin en kıdemli üyesi haline geldi. Ve kızıyla görüşmeme sebebinin de bu olduğu düşünülüyor.

Curise eski eşi Katie Holmes’u ve elbette kızı Suri’yi de bu tarikate sokmak istemiş, Katie Holmes buna şiddetle karşı çıkınca kızına bir anda sırt çevirip adeta defterinden silmişti.

Ünlü oyuncuya yakın kaynaklar onun bir çocuk daha isteme sebebini "Tom, Suri'den yıllardır uzak kaldığı için çok üzgün ve Ana ile bir yuva kurmayı ve baba olmayı geçmişinde hissettiği kötü karmaları düzeltmenin bir yolu olarak görüyor” diye anlatıyor.