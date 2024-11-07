Öz babası ondan soyadını bile esirgedi... Oğlunu aşıklarıyla beraber büyüttü... Birbirlerinin 'kimsesi' oldular

Haberin Devamı

Annesi kocasından ayrıldı, sevgilileri de şu anda hayatında değil... Anne ile oğlu günlük hayatı paylaşmanın yanı sıra kırmızı halıya beraber çıkıyorlar, ortak film çekiyorlar, projelere birlikte imza atıyorlar.

Kısacası o ünlü yıldız ile oğlu hayat yolculuğunda birbirlerinin "kimsesi" oldular. Geçtiğimiz günlerde de bazı etkinliklere birlikte yan yana el ele katıldılar.

TEK ÇOCUĞU ONUN HER ŞEYİ

Bu sözünü ettiğimiz ünlü anne İngiliz model, oyuncu ve moda tasarımcısı Elizabeteh Hurley. Hayatına giren sevgilileriyle büyüttüğü oğlu ise Damian Hurley. İş insanı babası Steve Bing'in istemediği, soyadını bile vermediği Damian bugün artık 22 yaşında bir delikanlı.

Haberin Devamı

En çarpıcı özellikleri birbirlerine ikiz kadar benzemeleri olan Elizabeth ile Damian Hurley, son günlerde sık sık bazı etkinliklere katılıp birlikte kırmızı halıya çıkıyorlar.

Anne ile oğul son olarak Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen bir etkinliğe konuk oldu. O sırada da kameraların karşısına birbirine uyumlu kıyafetlerle çıktılar.

Bu arada trajik bir olayı da hatırlamadan geçmeyelim... Avustralya'nın Melbourne kenti, Elizabeth Hurley için "hem acı hem tatlı" anıların bir araya geldiği bir yer.

Çünkü çok konuşulan aşklarından birini yaşadığı ve genç yaşta hayata veda eden kriket yıldızı sevgilisi Shane Warne'nin ülkesinde en sevdiği kentlerden biri burası.

Liz ve Damian Hurley, yıldızın eski sevgilisi Shane Warne'nin memleketi Avustralya'nın Melbourne kentinde bir etkinliğe konuk oldu. Kriket yıldızı Warne gittiği bir tatilde genç yaşında hayata veda etmişti.





Haberin Devamı

ÖZ BABASI ONU KABULLENMEDİ

58 yaşındaki Hurley'in tek çocuğu olan Damian Hurley, geçtiğimiz nisan ayında 22 yaşına girdi. Biyolojik babası ise annesi Elizabeth'in ya da gösteri dünyasındaki adıyla Liz Hurley'in romantik bir ilişki yaşadığı iş insanı Steve Bing.

Ama Bing, bırakın oğlunu sevmeyi onu istemedi bile. Damian'ı annesi Hurley, eski sevgilisi Hugh Grant, eski kocası Arun Nayar ve bir sonraki sevgilisi Shane Warne'nin desteğiyle büyüttü.

Bir başka deyişle Damian küçükken hayatında birden çok baba figürü oldu. Hem Liz Hurley hem de Damian, bu eski eş ve sevgililerle dostluklarını sürdürüyorlar.

Damian Hurley dünyaya geldiğinde babası Steve Bing onu istememişti. Hatta küçük bebeğin kendi oğlu olduğunu bile kabullenmedi. Sonra DNA testiyle Damian'ın babasının kendisi olduğu kanıtlandı.

Haberin Devamı

Bu arada Bing'in 2020 yılında kendi canına kıydığını da hatırlatalım.

Damian'ı annesi Liz Hurley tek başına büyüttü. Gençlik yıllarında birlikte olup ayrıldığı ama dostluğunu sürdürdüğü eski sevgilisi Hugh Grant, bebeğin vaftiz babalığını üstlendi. Sonra da onunla ilgisini kesmedi.

Gözden Kaçmasın Hevesle kurduğu yuvası yıkıldı... İçi kan ağlarken bile çektiği acıları çocuklarından sakladı Haberi görüntüle

ANNESİNİN ESKİ SEVGİLİSİNE 'AMCA' ESKİ KOCASINA 'BABA' DİYOR

Damian, annesi Liz Hurley'in 2007 ile 2011 arasında evli kaldığı Arun Nayar ile de iyi bir ilişki kurdu. Hatta ileri sürülenlere göre ona "baba" diyordu. Hurley ile Nayar yollarını ayırdıktan sonra da yine iletişimlerini tamamen kesmediler.

2024 yılına girerken düzenlenen bir partide Liz Hurley ve Damian, Arun Nayar ile buluştu. Hint asıllı İngiliz iş insanı Nayar, Damian Hurley'in ilk yönetmenlik denemesi olan Liz Hurley'in de oynadığı Strictly Confidential'ın galasında da bir araya geldiler.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Evlilik bitti ama akrabalık yerinde kaldı: Eski damadı duygulandıran ziyaret Haberi görüntüle

Damiea Hurley ile Liz Hurley'in gençlik aşkı Hugh Grant'ın arası da iyi. Damian ona "amca" diye hitap ediyor.





Hurley'in eski kocası Arun Nayar da anne ile oğulun hayatının bir parçası. Hatta Damian ona "Baba" diye hitap ediyor.





Hurley'in eski sevgilisi Shane Warne de Damian'a babalık yapanlardan biri oldu. Warne önceki yıl hayata veda etti.

Haberin Devamı

Elizabeth Hurley ile Damian hakkında en çok konuşulan ayrıntı anne ile oğulun birbirine ikiz kadar benzemesi.

Aslında yaşı daha küçükken biyolojik babası Steve Bing'e daha fazla benzeyen Damian, yıllar geçtikçe annesine "dönmeye" başladı. Bu durum da zaman zaman sosyal medyada gündem konusu oluyor.

Hurley ile oğlu Damian yan yana geldiklerinde anne ile oğuldan çok ikiz kardeş gibi görünüyorlar.

ÜNLÜ FİRMALARIN TANITIM YÜZÜ OLDU

22 yaşına giren Damian, 17 yaşındayken bir kozmetik firmasının tanıtım yüzü oldu. Ondan sonra da birçok firmayla reklam çalışması yaptı.

O dönemde saçları daha uzun olan genç adam, annesine olan benzerliğiyle uzun uzun konuşulmuştu.

Daha sonra yine annesinin rol aldığı Royals dizisinde küçük bir rol üstlendi Damian. Görünüşe göre de oyuncu ve yönetmen olarak kariyer yapacak.

Liz Hurley de her fırsatta oğlunun hayatındaki en önemli erkek olduğunu ifade ediyor. Oğluna karşı aşırı hoşgörülü olduğunu belirten Hurley, bu durumun da Damian'ın tek çocuk olmasından kaynaklandığını belirtiyor zaman zaman.