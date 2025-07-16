Oyunculuğuna laf yok ama şoförlükten sınıfta kaldı… Dört kez yakalandı, en sonunda ehliyetini kaptırdı!

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2001'den 2011'e kadar dünyanın en sevilen ve en çok izlenen film serilerinden birinde başrol oynayarak ünlenmişti.

KÜÇÜCÜKKEN YILDIZ OLMUŞTU

Dünya adını öğrendiğinde daha 11 yaşındaydı ve Harry Potter serisi sonlandığında artık 21 yaşına gelmişti.

Emma Watson daha sonra oyunculuktan kendini giderek çekti ve memleketi İngiltere’de başka türlü bir hayat yolu yürümeye başladı.

2019 yapımı Little Women filminde başrollerden birini oynasa da artık mesleğini yapmaktan büyük ölçüde vazgeçti ve kendini eğitime verdi.

BU ARA BAŞI SÜREKLİ POLİSLE DERTTE

Ünlü oyuncu bir süredir şoförlüğü yüzünden başını sürekli polisle derde sokmaya ve bu sebeple gündeme başladı.

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Emma Watson dördüncü kez hız sınırına uymadığı için yakalandı ve en sonunda ehliyeti elinden gitti.

İki yıl içinde aynı suçu dördüncü kez işlediği için para cezalarının yanında ünlü oyuncunun ehliyetine de altı ay süreyle el kondu.

HEM ÇOK CEZA ÖDEDİ HEM DE EHLİYETİNİ KAPTIRDI

1044 sterlin gibi epey yüksek bir para cezası da ödeyen 35 yaşındaki oyuncu artık okuluna ya da başka yerlere giderken araba kullanamayacak.

Oxford Üniversitesi'nde doktora yapan Emma Watson okul civarında hız yaparken yola kurulan gizli radarlara yakalandı.

Üstelik hız yapması yıldız ismin ilk trafik suçu da değil. Watson geçen yıl da arabasını yanlış yere park etmiş, arabası polis tarafından bağlanmıştı.

BİR RESTORAN MÜDÜRÜNE KÂBUSU YAŞATMIŞTI

Ünlü oyuncunun arabası bir otoparkın girişini engelliyordu ve bir pizza restoranı müdürünün aracını üç saatten fazla bir süre içeride mahsur bırakmıştı.

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12 saatlik vardiyasını yeni bitirmiş olan müdür, arabanın sahibini bulamayınca sonunda polisi aramak zorunda kaldı.

Watson, araç çekilirken pub'dan çıktı, ancak itirazları sonuçsuz kaldı ve yine yüklüce bir para cezası ödedi.

Emma Watson Harry Potter’la şöhret kazandıktan sonra Hollywood'dan büyük ölçüde uzaklaşarak akademik çalışmalarına ve kişisel hayatına odaklandı.

ŞÖHRETİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ... ŞİMDİ BAMBAŞKA BİR HAYATI VAR

Brown Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı okuyan ve 2014 yılında mezun olan Emma Watson şimdi de dünyanın en prestijli üniversitelerinden olan Oxford’da doktora yapıyor.

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Ünlü oyuncu bir yandan da insan hakları konusunda aktivizm çalışmaları yürütüyor ve 2014’te BM Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi olarak atandı ve özellikle kız çocuklarının eğitimi ve kadın hakları için kampanyalar yürüttü.