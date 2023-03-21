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Oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı... Survivor Anıl nişanlandı

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#Anın Tetik#İrem Derici#Esra Akkaya
Oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı... Survivor Anıl nişanlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 10:36

Oyunculuğu bıraktığını açıklayan Anıl Tetik, nişanlandı.

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Tetik ile sevgilisi İlknur Karamahmutoğlu önceki akşam aileleri ve dostları arasında sade bir nişan töreni düzenledi. Anıl
Tetik, mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı

FARAH'IN ŞAŞKINLIĞI

Farah Zeynep Abdullah, önceki gece Suadiye’deki bir mekândaydı.

Oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı... Survivor Anıl nişanlandı

Çıkışta muhabirleri görünce şaşıran oyuncu, “Arkadaşımın doğum gününü kutladık, şimdi de eve gidiyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)

ÖPMEYE DOYAMADI

İrem Derici, 36’ncı yaşını önceki akşam Kuruçeşme’deki Brooch adlı mekânda sevgilisi Atakan Işıktutan ve yakın arkadaşlarıyla kutladı. Şarkıcı, pastasının mumlarını sevgilisine “Her yaşım seninle olsun” diyerek söndürdü.

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Oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı... Survivor Anıl nişanlandı


Işıktutan’ın öpücüğe boğduğu İrem Derici, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Bu yaşımın şöyle bir özelliği var; deliler gibi âşık oldum. Çok güzel bir insana âşık oldum. Seni kimse üzmesin, karşılarında beni bulurlar.”

BÜYÜDÜKÇE BÜYÜYEN SEVGİ

Esra Akkaya’nın oğlu Can Alex büyüdü.

Oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı... Survivor Anıl nişanlandı

Oyuncu, Etiyopya’dan evlat edindiği 9 yaşındaki oğluyla mutluluğunu bir Instagram paylaşımıyla gözler önüne serdi: “Büyüdükçe büyüyen sevgi; evlat.” 

SİMGE'NİN ALTIN ÇAĞI

Son dönemin en çok sahne alan sanatçılarından Simge, konser fotoğraflarını Instagram’da paylaşıyor.

Oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı... Survivor Anıl nişanlandı

Sahne şovlarının yanı sıra kıyafetleriyle da adından söz ettiren şarkıcı, altın rengi elbisesiyle verdiği bu pozu da “Altın çağı” notuyla sayfasına ekledi.

LONDRA'DA ÇEKİM

Aleyna Tilki, Emrah Karakuyu imzalı yeni şarkısı “Başıma Belasın”ın fotoğrafları için Londra’da objektif karşısına geçti.

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Oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı... Survivor Anıl nişanlandı


Şarkıcı, çekimden görüntülerini Instagram’da paylaştı. Tilki klibini de bu hafta çekecek ve yakında dinleyicilerinin beğenisine sunacak.

 

MİLANO MASALI

Pınar Dilşeker ve sevgilisi İsmail Recai Şanlı, tatil için Milano’ya gitti.

Oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı... Survivor Anıl nişanlandı

Şarkıcı, Milano sokaklarında sevgilisiyle aşk pozları verdi. Dilşeker bu anlar için “Milano masalı” dedi.

ALMANYA'DA EV ALACAK

Cengiz İmren, “Sevsene” şarkısının klip çekimleri için ilk kez Almanya’ya gitti.

Oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı... Survivor Anıl nişanlandı

İmren, bir hafta vakit geçirdiği Köln’den ev almaya karar verdi. Şarkıcı, “Almanya ve özellikle Köln’deki evleri çok beğendim. Bir hafta daha kalıp burada villa bakacağım. Kim bilir belki temelli buraya yerleşirim” dedi.

 

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#Anın Tetik#İrem Derici#Esra Akkaya

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