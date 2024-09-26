Oyunculuğa buruk veda... Boşandı, tası tarağı toplayıp ülkeyi terk etti... Babasız bebeğini gurbette büyütüyor

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Senaryo gereği başlayan yakınlaşmaları gerçek hayata yansıdı... Hatta kendisinden yaşça büyük aşkı onunla birlikte olabilmek için yıllarını geçirdiği sevgilini, iki çocuğunun annesini bile terk etti.

Evlendiler, ama mutluluk gelmedi. Kısa sürede evlilik bitti. Ardından birbirlerinin bütün kirli çamaşırlarını ortaya serdikleri iftira davaları geldi.

Güzel oyuncu bu davalardan birinden zaferle çıktı ama ikincisinde yenildi. Bunun üzerine tasını tarağını toplayıp başka bir ülkeye göç etti.

Bu arada boşanmanın ardından babasını sır gibi sakladığı bir kız çocuk sahibi oldu. Şimdi kızını, hayatının neredeyse tamamını yaşadığı Hollywood'dan, memleketinden uzakta bambaşka bir ülkede büyütüyor.

Artık bir ünlü gibi yaşamak istemese de gittiği ülkede de paparazzi ordusu onun peşinde... İşte kızıyla çıktığı son gezintilerden birinde yine objektiflere yakalandı bu ünlü.

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KIZINI YABANCI ÜLKEDE BÜYÜTÜYOR

Hollywood'un "asi" yıldızı Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'den söz ettiğimizi anladınız büyük olasılıkla.

Depp, Heard ile karşı karşıya geldiği son karalama davasından zaferle çıktı. Hatta kendi deyimiyle "itibarını geri kazandı." Bir dönem Hollywood'un kara listesinde yer alan 61 yaşındaki Depp sonra yeniden mesleğine döndü.

Bu arada 38 yaşındaki Amber Heard ise tasını tarağını toplayıp tabii ki minik kızı Oonagh Page'i de yanına alıp bambaşka bir ülkeye, İspanya'ya göç etti.

Belli ki eski eşiyle yaşadıklarının üzerine sünger çekip yeni bir yerde yeni bir hayata başlamak istemişti.

Heard, zaten dilini de bildiği İspanya'nın Madrid kentinde kızıyla birlikte sakin bir hayat sürdürüyor. Arada bazı festivallere konuk olsa da eski hayatını, pırıltılı dünyayı geride bıraktı şimdilik.

EL ELE GEZİNTİYE ÇIKTILAR

Güzel oyuncu geçtiğimiz gün de kızıyla birlikte çıktığı bir gezintide objektiflere takıldı.

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Şık bir etek ve bluz giyen Amber Heard'ün 3 yaşındaki kızı da ülkenin sıcak havasına uygundu. Anne- kız bir yandan yürürken bir yandan da aralarında neşeli bir sohbete daldı.

Güzel oyuncu bir ara kızına iyice yaklaşıp küçük kızla bir şeyler konuştu. Sonra da Amber Heard ile kızı el ele yollarına devam etti.

Heard, bir ara eğilip kızını bir konuda ikna etmeye çalıştı.





Sonra da anne ile kızı neşeli bir sohbete daldı ve yollarına devam etti.





DAVAYI KAYBETTİ, KARİYERİ ZORA GİRDİ

Eski eşi Johnny Depp ile giriştiği yasal mücadeleyi kaybeden Amber Heard, dava bitiminde haksızlığa uğradığını yeri sürmüştü. Bu süreçte işiyle ilgili zorluklar da yaşayan Heard, önemli rollerinden birini üstlendiği Aquaman filminin kadrosundan çıkarıldığı haberleriyle gündemde kalmıştı uzun süre.

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Şimdi son görüntülerine ve iddialara bakılırsa Heard, hem Hollywood'u bir kenara itti hem de memleketini. Kızını da yanına alarak Madrid'de yeni bir hayat kurdu. İleri sürüyenlere göre Heard, bu kentten artık "Yeni evim" diye söz ediyor.

'KIZINI GÜRÜLTÜDEN UZAK BÜYÜTMEK İSTİYOR'

Amber Heard'ün yakın bir arkadaşı İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte güzel ylıdızın ana dili İngilizce'nin yanı sıra İspanyolcayı da çok iyi düzeyde konuştuğunu belirtip "Kızını Madrid'de, gürültüden uzakta büyütmekten son derece mutlu" diye konuşu.

Amber Heard, geçen yılın haziran ayında eski eşi Johnny Depp ile hesaplaştığı davayı kaybettikten sonra vaktinin büyük bir bölümünü Madrid'de geçirmeye başladı. Buradaki hayatından bazı fotoğrafları da sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

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Bir iddiaya göre Amber Heard, sadece ülkesi ABD'yi terk etmekle kalmadı oyunculuğu da bıraktı. Bunun doğru olup olmadığını ise zaman gösterecek.

TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİYLE BEBEK SAHİBİ OLDU

Aslına bakılırsa Amber Heard'ün bir bebek sahibi olduğunu duyurması da iki yıl önce herkesi şaşırttı.

Heard, bir kız annesi olduğunu 2021 yılının temmuz ayında bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Depp ile yollarını ayırdıktan sonra anne olan Heard'ün bebeğinin babasının kim olduğu merak konusuydu: Ancak Heard'ün taşıyıcı anne yöntemini seçtiği ortaya çıktı.

Amber Heard o dönemde mutlu haberi kısıyla çekile bir pozunu paylaşıp Instagram sayfasından duyurdu,.

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O sırada 35 yaşında olan Heand yitirdiği annesinin adını verdiği bebeğiyle çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı Amber Heard. Güzel oyuncu "Bu haberi paylaştığım için çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin biz kadınlar için ne kadar radikal olduğunu şimdi anlıyorum" diye yazdı.

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'HAYATIMIN GERİ KALANININ BAŞLANGICI'

Paylaşımında "Umarım beşik almak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya geliriz” diyen Heard, mesajını şöyle sürdürdü: "Bir yanım özel hayatımın kimseyi ilgilendirmediğini savunmak istiyor. Ayrıca işimin doğasının beni bunu kontrol altına almaya zorladığını da biliyorum. Kızım 8 Nisan 2021'de doğdu. Adı Oonagh Paige Heard. O, hayatımın geri kalanının başlangıcı."

Amber Heard ile Johnny Depp evliliği olaylı bir şekilde sona erdi.