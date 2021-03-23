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İdris TİFTİKCİ - DHA
Haber Giriş: 23.03.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

Oyuncu Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı

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Oyuncu Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı

Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı. Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oyuncu Yüsra Geyik, yüksek ateş şikayeti nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı. 30 yaşındaki oyuncunun testi pozitif çıktı. Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oyuncu Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı

OSCAR ALMAK İSTİYORUM!
Arka Sokaklar'ın unutulmaz karakterlerinden Zeliş'i oynayan Yüsra Geyik hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Diziye dair çarpıcı tespitlerde bulunan Yüsra Geyik, OSCAR almak istediğini açıkladı. Arka Sokaklar Challenge kısmında ise çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

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