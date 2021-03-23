Oyuncu Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı

Oyuncu Yüsra Geyik, yüksek ateş şikayeti nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı. 30 yaşındaki oyuncunun testi pozitif çıktı. Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OSCAR ALMAK İSTİYORUM!

Arka Sokaklar'ın unutulmaz karakterlerinden Zeliş'i oynayan Yüsra Geyik hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Diziye dair çarpıcı tespitlerde bulunan Yüsra Geyik, OSCAR almak istediğini açıkladı. Arka Sokaklar Challenge kısmında ise çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

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