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Haber Giriş: 28.01.2021 - 11:47 | Son Güncelleme:

Oyuncu Yeşim Büber'den yeni paylaşım: Durumuma üzülenler olmuş...

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Oyuncu Yeşim Büber'den yeni paylaşım: Durumuma üzülenler olmuş...
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11 yıldır yönetmen eşi Mehmet Aksın ve ikizleri ile birlikte teknede yaşayan Yeşim Büber, önceki gün çocuklarının tadilat sırasında rahatsızlandığını söylemişti. "Teknede yaşamak bazen zor" diyen oyuncu, yeni bir paylaşımda bulundu. Büber, "Dün paylaştığım postu (gönderi) okuyanlar arasında durumuma üzülenler, acı çektiğimizi düşünenler olmuş. Ben de birkaç keyifli fotoğraf koyayım dedim" ifadelerini kullanarak, mutlu pozlarını yayınladı.

TEKNEDE YAŞAMAK ZOR MU?
Yeşim Büber, ailesiyle birlikte yaşadığı teknede tadilata girişti. Aynı gün ikiz çocuklarının da hastalanması ünlü oyuncuya zor saatler yaşattı.

Oyuncu Yeşim Büberden yeni paylaşım: Durumuma üzülenler olmuş...


ARTIK YENİLENMESİ ŞART
Teknesinin mutfak lavabosuna oturmuş tezgahın kenarlarını kazırken çekilen fotoğrafını Instagram’da paylaşan Yeşim Büber, yaptığı işlemi “Artık yenilenmesi şart olan mutfak ve banyo tezgahlarını sökmekle uğraşıyoruz” diye açıkladı. Oyuncu, tekne yaşamının zorluklarını da dile getirdi: “Nadir hastalanan çocuklarımız tam da bugün hastalandı. Hep soruyorsunuz ya ‘Teknede yaşamak zor değil mi?’ diye. Evet bazen zor.”

Oyuncu Yeşim Büberden yeni paylaşım: Durumuma üzülenler olmuş...


FETHİYE’YE DEMİRLEDİK
11 yıldır deniz üstünde yaşayan Yeşim Büber, şimdi ailesiyle Fethiye’de: “Teknede yaşama alıştık. Şu anda Fethiye’de bir iskeledeyiz, buraya demirledik. Yılın 7-8 ayı ise seferi oluyoruz, devamlı dolaşıyoruz. Öyle düşünüldüğü gibi üşümüyoruz, sobamız, sıcak suyumuz var. Teknemiz fiber olmadığı için özel yalıtımlı ve ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahip.” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Yeşim Büberden yeni paylaşım: Durumuma üzülenler olmuş...


TEKNEDE YAŞAMAK HER ZAMAN ZOR DEĞİL
Ünlü oyuncu son olarak sosyal medya hesabından; Durumuma üzülenler, acı çektiğimizi düşünenler olmuş. Ben de birkaç keyifli fotoğraf koyayım dedim" ifadelerini kullanarak, mutlu pozlarını yayınladı.

Oyuncu Yeşim Büberden yeni paylaşım: Durumuma üzülenler olmuş...

Görüntü yönetmeni eşi Mehmet Aksın ve ikiz çocuklarıyla teknede yaşayan Yeşim Büber, hayalini yaşıyor.

Oyuncu Yeşim Büberden yeni paylaşım: Durumuma üzülenler olmuş...

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