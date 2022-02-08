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Oyuncu Wilma Elles'in dolandırıcılık davasında karar

#Wilma Elles#Kerem Göğüş#Dolandırıcılık

OYUNCU Wilma Elles ve eski sevgilisi Arif Kerem Göğüş'ün dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme beraat kararı verdi.

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İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya şikayetçiler katılırken tutuksuz sanıklar Wilma Elles ve Arif Kerem Göğüş katılmadı. Duruşma salonunda taraf avukatları ise hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, olaylarda hile unsurunun gerçekleşmediğini sanık Arif Kerem Göğüş’ün dolandırıcılık kastı ile hareket ettiğinin ispatlanamadığını aktardı. Mütalaada sanık Wilma Elles’ın suç oluşturan bir eyleminin tespit edilmediği gerekçesiyle sanıkların beraatına karar verilmesini talep etti.

Şikayetçiler, paralarını ve evlerini alamadıklarını söyleyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Şikayetçi avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti sanıklar Wilma Elles ve Arif Kerem Göğüş’ün "Dolandırıcılık" suçunu işlemediklerinin anlaşıldığı gerekçesiyle sanıkların 7 şikayetçiye karşı 7’şer kez beraatlarına karar verdi.

Oyuncu Wilma Ellesin dolandırıcılık davasında karar

İDDİANAME

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İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Wilma Elles ve Arif Kerem Göğüş şüpheli sıfatıyla yer alıyor. İddianamede 7 şikayetçinin şüpheli Göğüş’ün yetkili olduğu şirketlerce projelendirilip, satış ofisleri kurularak maket üzerinden gayrimenkul satış sözleşmeleri yapılarak satış işlemleri yapıldığı anlatılıyor. Bu projelerin bir kısmına başlanmadığı, bir kısmının yapımının ise tamamlanmadığı belirtilen iddianamede, şikayetçilerin yapmış olduğu sözleşmeler karşılığında ödemelerin önemli miktarını gerçekleştirmiş olmasına rağmen gayrimenkulleri alamadıkları iddia ediliyor.

İddianamede Wilma Elles ile Arif Kerem Göğüş’ün birlikte hareket ettikleri belirtilerek, "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 7'şer kez olmak üzere toplam 21 yıldan 70'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

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#Wilma Elles#Kerem Göğüş#Dolandırıcılık

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