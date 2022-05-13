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Oyuncu Volkan Severcan yıllar sonra gelen itiraf: Cihan Ünal'ın yumruğu hayatımı değiştirdi!

#Volkan Severcan#Cihan Ünal#Müge Severcan
Oyuncu Volkan Severcan yıllar sonra gelen itiraf: Cihan Ünalın yumruğu hayatımı değiştirdi

Oyuncu Volkan Severcan, 1989 yılındaki “Evita” müzikalinde Cihan Ünal’ın attığı yumrukla mesleki anlamda değiştiğini söyledi: “İşi bırakmak istedik. Bunu Cihan Ünal’a söyledim. Cihan Ünal da bana bir çaktı, yere uçtum. Onu çok severim. O yumruk da beni kendime getirdi.”

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Oyuncu Volkan Severcan, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Dur Bi Dinle” programına konuk oldu.

Severcan, 1989 yılında orkestrasında yer aldığı “Evita” müzikalinde Cihan Ünal’la yaşadığı bir olayı şöyle anlattı:

“Müzikalle turnedeydik. İzmir’deyken paramız ödenmedi. Önder Bali’ye gittik, ‘Paranızı almazsanız bu akşam sahneye çıkmayın’ dedi.

Dışarıda 5 bin kişi bizi izlemek için bekliyordu. Buna rağmen kuliste hazırlanmadığımızı gören ekip, neler olduğunu sordu. Bir anda Önder Bali içeri girdi ‘Çocuklar bu akşam sahnede benim için çalıyorsunuz’ dedi.

Ev arkadaşım Uzay Heparı da sinirlenip ‘Önder Abi, gel benim eve senin için müzik yapayım’ diyerek oradan çekip gitti. Sonra biz oyuna çıktık. Bitiminde ‘Evita’nın başındaki Cihan Ünal’ın odasına gidip ‘Orkestra olarak işi bıraktık’ diyerek notalarımı verdim. Cihan Ünal da bana bir çaktı, yere uçtum. Herkes birbirine girdi. Olay meydan muharebesine döndü. 1989 yılından sonra sadece oyunculuk yapmaya başladım. Müzik aletlerimi evde bıraktım. Cihan Ünal’ı çok severim. O yumruk beni kendime getirdi.”

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Önce kovdu sonra işe aldı

Volkan Severcan, usta oyuncu Gencay Gürün’ün de mesleki anlamda çok önemli anlar yaşamasını sağladığını söyledi:

“Gencay Hanım ile ara sıra görüşüyoruz. Kendisi Alzheimer hastası. Âşığım onun yaptığı işlere. Beni, Şehir Tiyatrosu’ndan kovan odur. Tiyatro İstanbul’a da alan o. Onun zekâsına, bilgisine, görgüsüne hayranım.”

Oyuncu Volkan Severcan yıllar sonra gelen itiraf: Cihan Ünalın yumruğu hayatımı değiştirdi

Yıldız Kenter’in de öğrencisi olan oyuncu, “1985’te saçlarım belime kadar uzundu. O dönem bir de Barış Manço’nun uzun saçı vardı. Kulağımdaki küpeyle de aykırıydım. Tipimden dolayı Yıldız Kenter beni hep kolladı” dedi.

İlk gördüğümde kafama taktım

Volkan Severcan, eşi Müge Severcan ile 25 yıldır evli olduğunu söyledi ve ekledi: “Hayatım, her şeyim o.” Eşi Müge Severcan ise nasıl tanıştıklarını şöyle anlattı:

Oyuncu Volkan Severcan yıllar sonra gelen itiraf: Cihan Ünalın yumruğu hayatımı değiştirdi

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“Şebnem Özinal, lise arkadaşımdı. Beni bir törene davet etti ve son anda gelemeyeceğini söyledi, ‘Volkan Severcan da ödül alıyor. O gelip seni alsın, onunla git’ dedi. AKM’ye bir girdik ayrılan koltukta Volkan Severcan ve eşi yazıyor. Saçımın topuzuna da o etiket yapışmış. Volkan da ‘Beni kafanıza taktınız herhalde’ dedi, sinirlendim. İlk gördüğümde kafama taktım onu.”

 

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#Volkan Severcan#Cihan Ünal#Müge Severcan

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