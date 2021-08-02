MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriOyuncu Tolga Güleç'ten Can Yaman'a tepki! 'Bir katkın olsun şu dünyaya'
GeriMagazin Oyuncu Tolga Güleç'ten Can Yaman'a tepki! 'Bir katkın olsun şu dünyaya'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 02.08.2021 - 09:43 | Son Güncelleme:

Oyuncu Tolga Güleç'ten Can Yaman'a tepki! 'Bir katkın olsun şu dünyaya'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oyuncu Tolga Güleç'ten Can Yaman'a tepki! 'Bir katkın olsun şu dünyaya'

İtalyan dizisi “Sandokan”ın başrolünde oynayan ve Türkiye ziyaretinin ardından İtalya’ya dönen Can Yaman, tatile orada devam ediyor.

Ünlü oyuncu önceki gün konakladığı otelden ve çıktığı gemi turundan kareleri Instagram sayfasında paylaştı. Can Yaman’ın denize karşı jakuzi keyfi yaptığı ve kaslı vücudunu sergilediği pozları tepki çekti.

Can Yaman'ı eleştirenler arasında oyuncu Tolga Güleç de vardı. Güleç sosyal medya hesabından isim vermeden Can Yaman'ı şu sözlerle uyardı, 'Milyon takipçi yapmış vasıfsız kardeşim, sana diyorum yahu kime olacak! Herkesin içinde isim vermeyeyim şimdi, sonra salarsın üstüme 12-13 yaşındaki fanlarını. Bir katkın olsun şu dünyaya! Kardeş durmadan Instagram'da üstü çıplak fotoğraflarını paylaşıp like/etkileşim kasacağına, yapsana 2 paylaşım, ihtiyaç listesi paylaş en azından. Paylaş bir şey paylaş tamam en yakışıklı sensin en iyi vücut sende tamam ne olur?'

Güleç’in eleştirisi binlerce kullanıcı tarafından desteklendi.

Oyuncu Tolga Güleçten Can Yamana tepki Bir katkın olsun şu dünyaya

Can Yaman Şu sıralar İtalya'da tatil yapıyor...

Berna Laçin ve Gülben Ergen arasında Roma’yı yakarım polemiği
Berna Laçin ve Gülben Ergen arasında Roma’yı yakarım polemiği

 

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi