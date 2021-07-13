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Haber Giriş: 13.07.2021 - 16:41 | Son Güncelleme:

Oyuncu Toby Kirkup hayatını kaybetti!

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Oyuncu Toby Kirkup hayatını kaybetti!

Peaky Blinders ve Emmerdale dizilerinde oynayan 48 yaşındaki oyuncu Toby Kirkup, kollarında karıncalanma ve göğüs ağrısı hissetmesinin ardından yatırıldığı hastaneden eve gönderildikten sonra hayatını kaybetti.

Peaky Blinders ve Emmerdale'de rol alan aktör Toby Kirkup, kollarında karıncalanma hissi ve göğüs ağrısı yaşadığını bildirmiş, 29 Ağustos'ta Huddersfield Kraliyet Hastanesine yatırılmıştı, ancak aynı gün taburcu edildi ve eve gönderildi.

Doktorların Kirkip'e gastrit teşhisi koymasının ardından taburcu edildi. Ancak, eve döndüğünde durumu kötüleşen oyuncu, kusmaya başlayıp kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Otopsi raporunda da oyuncunun ölümünün doğal nedenlerle olduğu belirtildi.

Ancak adli tıp uzmanı Catherine Toner, aktörün daha önce uyuşturucu ve alkol sorunları yaşadığını söylerken, ailesi de tedaviyle ilgili endişeleri olduğunu belirterek ölümünün araştırılmasını istedi.


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