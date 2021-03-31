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Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) 
Haber Giriş: 31.03.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

Oyuncu Serhat Midyat Taksim'de Yeditepe Huzur Denetimine takıldı

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Oyuncu Serhat Midyat Taksim'de Yeditepe Huzur Denetimine takıldı

TAKSİM'de Yeditepe Huzur Denetimleri yapıldı. Denetim sırasında otomobili ile geçerken polis tarafından durdurulan oyuncu Serhat Midyat, üst araması ve GBT sorgusundan geçirildi. Oyuncu Midyat aracı arandıktan sonra yoluna devam etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde birçok noktada Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirdi. Denetim noktalarından biri olan Taksim Meydanı'nda durdurulan araçlar didik didik aranırken, araç içindeki kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri havadan destek verirken, Özel Harekat polisleri de çevre güvenliğini sağladı. Eğitimli narkotik köpeği de çalışmalara katılarak şüpheli görülen araçlarda arama yaptı. Taksim'dee denetim noktasından otomobili ile geçerken polis tarafından durdurulan oyuncu Serhat Midyat da üst araması ve GBT sorgusundan geçirildi. Oyuncu Midyat aracı arandıktan sonra yoluna devam etti.

 

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