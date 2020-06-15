Oyuncu Seray Kaya'nın acı günü
Oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anneannesinin vefat ettiğini duyurdu.
Oyuncu Seray Kaya, babasının vefatının ardından bu kez anneannesini kaybetmenin acısı ile sarsıldı. 29 yaşındaki Kaya, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Anneannesinin bir videosunu yayınlayan Seray Kaya, paylaşımına şu notu düştü: Nur yüzlüm, nurlar içinde... Arayan, mesaj atan herkese minnetle... Kalbim artık dayanmıyor! Nurlar içinde, babamla birlikte... Canım anneannem...
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