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Oyuncu Sema Dinçer hayatını kaybetti, acı haberi Haluk Levent duyurdu

#Sema Dinçer#Haluk Levent#Kuzey Güney

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden oyuncu Sema Dinçer, hayatını kaybetti.

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 Acı haberi Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu:

"Akciğer kanseriydi.
2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi.
İsmini vermedik.
Sadece S.D olarak yazmıştık.
Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı.
Ama olmadı :(
Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik.
Sevenlerinin başı sağ olsun."

ÇOK SAYIDA YAPIMDA ROL ALDI
1965 doğumlu oyuncu Kuzey Güney ile İstanbullu Gelin'in de aralarında olduğu çok sayıda dizide rol almıştı...

Oyuncu Sema Dinçer hayatını kaybetti, acı haberi Haluk Levent duyurdu

EV KİRAMI VEREMEDİĞİM OLDU!
Semra Dinçer daha önce bir röportajında mesleği ile ilgili şunları söylemişti:

Oğlum oyuncu olmak isteyince ‘Evlatlıktan reddederim’ dedim. “Görmedin mi neler yaşadık neler çektik? Nasıl kendine böyle bir hayat çizersin? Başka bir işin olsun, bunu zevk için yap. Düzenli bir gelirin olsun. Çok inişli çıkışlı bir hayat” dedim. Ee iş var, yok. Bir insanın en temel ihtiyacı barınma, korunma ve yemektir. Bunları yapamıyor hale geliyorsunuz. Ev kiramı veremediğim oldu. Ay sonunu nasıl getireceğim diye kara kara düşündüğüm de çok oldu. Ben oğlumu turnelerde otobüslerde büyüttüm. 21 yaşındaydım oğlumu doğurduğumda Biz daha şanslıydık, oyuncu sayısı daha azdı, bu kadar okul yoktu. İşin gerçekten niteliği, niceliği vardı. Zorluk yaşasın istemedim”

Oyuncu Sema Dinçer hayatını kaybetti, acı haberi Haluk Levent duyurdu


SEMA DİNÇER KİMDİR?
1965 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer “alaylı” diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştI.

 

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#Sema Dinçer#Haluk Levent#Kuzey Güney

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