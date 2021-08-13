Oyuncu Selen Seyven doğum için gün sayıyor

Bir süredir ekranlaran uzak olan oyuncu Selen Seyven, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Baran Yıldırım ile nikah masasına oturmuştu.

Güzel haberi "Biz evlendik... Kendi aramızda, güzel dostlarımız ve canımız ailemiz şahitliğinde:)" sözleriyle sosyal medya hesabından duyuran Selen Seyven anne olmak için gün sayıyor.



Selen Seyven bu kareyi "Son 8 hafta" notuyla paylaşmıştı...

Eylül ayında ilk bebeklerini kucaklarına alacak olan çiftin, kızları olacak...



Selen Seyven bu karenin altına ise "Seni bekliyoruz" yazdı...

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