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Haber Giriş: 13.08.2021 - 10:13 | Son Güncelleme:

Oyuncu Selen Seyven doğum için gün sayıyor

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Oyuncu Selen Seyven doğum için gün sayıyor

Geçtiğimiz yıl evlene ünlü oyuncu anne olmaya hazırlanıyor...

Bir süredir ekranlaran uzak olan oyuncu Selen Seyven, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Baran Yıldırım ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü oyuncu Selen Seyvenden sürpriz nikah
Ünlü oyuncu Selen Seyven'den sürpriz nikah

Güzel haberi "Biz evlendik... Kendi aramızda, güzel dostlarımız ve canımız ailemiz şahitliğinde:)" sözleriyle sosyal medya hesabından duyuran Selen Seyven anne olmak için gün sayıyor.

Oyuncu Selen Seyven doğum için gün sayıyor

Selen Seyven bu kareyi "Son 8 hafta" notuyla paylaşmıştı...

Eylül ayında ilk bebeklerini kucaklarına alacak olan çiftin, kızları olacak...

Oyuncu Selen Seyven doğum için gün sayıyor

Selen Seyven bu karenin altına ise "Seni bekliyoruz" yazdı...

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