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Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) 
Haber Giriş: 05.01.2021 - 14:33 | Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy dehşeti yaşamıştı... İddianame düzenlendi!

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Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy dehşeti yaşamıştı... İddianame düzenlendi!
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Beşiktaş’ta oyuncu Rüzgar Aksoy’un köpeğini gezdirdiği sırada, başka bir köpeğin saldırısına uğrayarak elinin kırıldığı olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, köpeğin sahibi Adil K. S. hakkında "Taksirle yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Dizi oyuncusu Rüzgar Aksoy, Beşiktaş’ta evine yakın bir parkta Bucky adlı köpeğini gezdirip evine dönerken sokağın girişinde komşusunun "Dogo Argentino" cinsi köpeğinin saldırısına uğramıştı. Komşusuna köpeğini bağlaması uyarısında bulunmasına rağmen bağlanmayan Dogo Argentino cins köpek, Rüzgar Aksoy’un köpeğine saldırmaya başlamıştı. Ünlü oyuncu köpeğini korumak için saldıran köpeği engellemeye çalışmıştı. Köpek ısırıkları sonucu eli kırılan oyuncu, köpeğin sahibi Adil K. S. hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy dehşeti yaşamıştı... İddianame düzenlendi

UZLAŞMA SAĞLANAMAYINCA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Savcılıkça başlatılan soruşturma, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Tarafların uzlaşamaması üzerine saldıran köpeğin sahibi Adil K. S. hakkında "Taksirle Yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Adil K. S. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.
Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy dehşeti yaşamıştı... İddianame düzenlendi



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