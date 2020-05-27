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Haber Giriş: 27.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Oyuncu Reha Özcan: Sahne kazaları yaşadım

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Oyuncu Reha Özcan: Sahne kazaları yaşadım
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Oyuncu Reha Özcan, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nin Instagram’daki canlı yayınına konuk oldu.

Ahu Nur Şahin’in sorularını yanıtlayan Özcan, hayatındaki en trajik anın babası ve ardından Erdal Tosun’u kaybetmek olduğunu söyledi: “Hayatımdaki en büyük ödül oyun sonrası babamın gelip omzuma dokunarak ‘Aferin oğlum’ demesiydi.” Usta oyuncu sahnede yaşadığı sakatlıklardan bahsederek bir dönem kronik bir rahatsızlık geçirdiğini açıkladı: “Notre Dame’ın Kamburu oyununu oynarken sağ üst adalem zedelenmek üzereydi. 45 gün ara verdim.” 

Oyuncu Reha Özcan: Sahne kazaları yaşadım


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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