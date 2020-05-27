Oyuncu Reha Özcan: Sahne kazaları yaşadım

Ahu Nur Şahin’in sorularını yanıtlayan Özcan, hayatındaki en trajik anın babası ve ardından Erdal Tosun’u kaybetmek olduğunu söyledi: “Hayatımdaki en büyük ödül oyun sonrası babamın gelip omzuma dokunarak ‘Aferin oğlum’ demesiydi.” Usta oyuncu sahnede yaşadığı sakatlıklardan bahsederek bir dönem kronik bir rahatsızlık geçirdiğini açıkladı: “Notre Dame’ın Kamburu oyununu oynarken sağ üst adalem zedelenmek üzereydi. 45 gün ara verdim.”





