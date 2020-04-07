Oyuncu Pınar Aydın'dan güzel haber geldi: Hoş geldin bebeğim

Mutlu bir evliliği ve Ayaz adında bir erkek bebeği olan Pınar Aydın'dan güzel haber geldi. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Aydın, ikinci kez annelik heyecanı yaşadı.

Güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafın altına, 'Tam bir haftalık olduk. Hoş geldin bebeğim Uğur Berk' notunu düştü.





