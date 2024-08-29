‘Oyuncu olursan şeytan ruhunu ele geçirir’ demişlerdi… Ünlü oyuncu ailesiyle 30 yıldır hiç görüşmedi!

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İlerleyen yaşına rağmen kariyerine başladığı ilk gençlik yıllarındaki doyumsuz güzelliğini hâlâ koruyan Heather Graham da bu isimlerden biri.

80’li yılların ortasında başladığı oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam eden 54 yaşındaki yıldız oyuncu, güzelliğiyle elde ettiği yan rollerle başladığı mesleğinde neredeyse 40 yılı devirecek olan Graham kazandığı birçok ödülle artık yeteneğini kanıtlamış saygın bir isim olarak tanınıyor.

Ancak Heather Graham, mesleğine başladığı yıllarda oyunculuk aşkı için sadece eğitimini yarıda bırakmakla kalmadı.

HOLLYWOOD'UN YAŞLANMAYAN GÜZELİ 18 YAŞINDA EVİNDEN AYRILMIŞTI

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Güzel yıldız The Wall Street Journal'a verdiği röportajda eğlence sektöründe büyük işler başarmak için şansını denemek üzere 18 yaşında evden ayrıldığını açıkladı.

Ancak Graham bu kararı verdiğinde anne babasından beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Ünlü oyuncunun öğretmen ve çocuk kitapları yazarı olan annesi Joan ve emekli FBI ajanı olan babası James Graham kızlarının oyunculuk yapma kararına şiddetle karşı çıkmıştı.

BU SÖZLERİ DUYMAYI HİÇ BEKLEMEMİŞTİ

Graham’ın ailesi Hollyoowd’un “şeytani” bir yer olduğunu düşünüyor ve kızlarına oyuncu olup oraya gitmemesi konusunda uyarıda bulunuyordu.

Heather Graham’ın ses getiren röportajında “Bana düzenli olarak eğlence sektörünün kötü olduğunu ve Hollywood'un ruhumu ele geçireceğini söylerdi” diyerek babasının oyunculuk yapmasına nasıl karşı geldiğini anlattı.

İlk rolünü 1988 yapımı “License to Drive” filminde oynadıktan sonra Graham artık taşınma ve yalnız yaşamaya başlama zamanının geldiğini anlamıştı.

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“Film çıktığında 18 yaşındaydım ve evde yaşamak daha zor hale gelmişti” diyordu. En sonunda kararını vermişti: “Kendi kendime 'Buradan çıkmalıyım, başarılı olmalıyım ve bir film yıldızı olmalıyım' dedim”

AİLESİNİ EN SON 25 YAŞINDAYKEN GÖRDÜ

Büyük bir yıldız olmayı kafasına koyan Heather Graham liseden bir arkadaşıyla Los Angelas’a taşındı. Sonra da tıpkı kafasına koyduğu gibi çok çalışıp sayısız filmde rol alarak dünyaca tanınan bir oyuncu olmayı başardı.

Ancak aldığı roller ve elde ettiği başarılar dahi anne babasını ikna edememişti. “Ebeveynlerim terapiye ya da kişisel şeyleri tartışmaya inanmayan bir neslin parçasıydı, bu yüzden onlarla konuşabileceğimi hiç hissetmedim” diyordu ünlü oyuncu.

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Bu sırada Graham, “Austin Powers” ve “Swingers” filmlerinde önemli roller aldı, bu da onun “kendi kendine yeterli” olduğunu fark etmesini sağladı.

Böylece ailesiyle olan ilişkisini yeniden değerlendirmeye başlayan Heather Graham ailesiyle en son 25 yaşındayken yani neredeyse 30 yıl önce son kez görüştü. Ve daha sonra onları hayatından tamamen çıkardı.

"KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"

Uzun yıllardır anne ve babasıyla hiç yüz yüze gelmeyen Heather Graham bu konuda kalbi kırık olsa da “şu anda geldiğim noktadan gurur duyuyorum” diyor.

Graham, “25 yaşındayken ailemle konuşmayı bıraktım ve şu anda onlardan uzağım. Arkadaşlarım benimle gurur duyuyor, ben de kendimle gurur duyuyorum. Gerçekten çok iyi arkadaşlarım var” diyen yıldız isim bu mücadeleyi verdiği ve kendine kurduğu hayattan çok memnun olduğunu ve başka bir şeye de ihtiyacı olmadığını söylüyor…