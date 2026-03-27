Oyuncu olmak uğruna ailesini hayatından çıkarmıştı… Ne evlendi ne de çocuğu oldu: Tek başıma başardıklarımla gurur duyuyorum

Haberin Devamı

Son zamanlarda sosyal medya hesabından verdiği bikinili pozlarıyla sürekli gündem olan güzle yıldızın yaşını duyanlar inanmakta zorluk çekiyor. Çünkü geçip giden zaman ona sanki hiç dokunmamış gibi hâlâ gençlik yıllarındaki güzelliğini korumaya devam ediyor.

Uzun yıllara yayılan oyunculuk kariyerine devam ederken bir yandan film yönetmeye de başlayan Heather Graham, 56 yaşında ve şimdiye kadar evlenmemiş ve çocuk sahibi olmamış olması kararının arkasında durmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında bu konuyla ilgili sorulara “Ben geleneksel olmayan bir yol izledim. Böyle iyiyim” diyerek cevap veren ünlü oyuncu “Bence kültür artık bunu daha çok kabul ediyor. Eskiden, ‘Neden bunu yapmıyorsun?’ gibi bir düşünce vardı. Ama bence şimdi bu soruyu soranların sayısı eskisinden daha az” dedi.

Haberin Devamı

“Eğer kalbinizde bu sevgi varsa ve bunu çocuklara vermek istiyorsanız, bunu yapmak harika bir şey. Ama herkesin kendini mecbur hissetmesi gerektiğini düşünmüyorum” diyen ünlü oyuncu “Açıkçası, çok kötü ebeveyn olan birçok insan var” sözleriyle aslında kendi geçmişine de dikkat çekmiş oldu…

Çocuk sahibi olma konusuyla ilgili olarak “Yapamayacağınızı düşünüyorsanız, yapmamak daha iyidir” diyen Heather Graham “Terapistim bana, ‘Çocuk sahibi olmazsanız, hayat size besleyeceğiniz başka insanlar getirecektir’ demişti. Yani, hayatınıza besleyebileceğiniz başka şeyler de giriyor.” diyerek anne olmadığı için bir eksiklik hissetmediğinin altını çizdi.

“Sanırım, ‘Eğer çocuğum olsaydı hayatım nasıl olurdu?’ diye düşündüğüm anlar oldu. Sanırım zamanın %80'inde çocuk sahibi olmamaktan mutluyum, özgür ve gerçekten iyi hissediyorum, belki de %20'sinde ise nasıl olurdu diye düşünüyorum. Sahip olduğunuz hayata şükretmeniz gerekiyor.”

Haberin Devamı

Heather Graham’ın çocuk sahibi olmaması ve bir aile kurmadan hayatını sadece kendi ayakları üstünde durarak geçirmesinin aslında kendi geçmişiyle hüzünlü bir bağı var…

Heather Graham, mesleğine başladığı yıllarda oyunculuk aşkı için sadece eğitimini yarıda bırakmakla kalmadı ve The Wall Street Journal'a verdiği röportaja göre güzel yıldız eğlence sektöründe büyük işler başarmak için şansını denemek üzere 18 yaşında evinden de ayrıldı.

Ancak Graham bu kararı verdiğinde anne babasından beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Ünlü oyuncunun öğretmen ve çocuk kitapları yazarı olan annesi Joan ve emekli FBI ajanı olan babası James Graham kızlarının oyunculuk yapma kararına şiddetle karşı çıkmıştı.

Haberin Devamı

Graham’ın ailesi Hollyoowd’un “şeytani” bir yer olduğunu düşünüyor ve kızlarına oyuncu olup oraya gitmemesi konusunda uyarıda bulunuyordu.

Heather Graham’ın ses getiren röportajında “Bana düzenli olarak eğlence sektörünün kötü olduğunu ve Hollywood'un ruhumu ele geçireceğini söylerdi” diyerek babasının oyunculuk yapmasına nasıl karşı geldiğini anlattı.

Ünlü yıldız ilk rolünü 1988 yapımı “License to Drive” filminde oynadıktan sonra artık yalnız yaşamaya başlama zamanının geldiğini anlamıştı.

Büyük bir yıldız olmayı kafasına koyan Heather Graham liseden bir arkadaşıyla Los Angelas’a taşındı. Sonra da tıpkı kafasına koyduğu gibi çok çalışıp sayısız filmde rol alarak dünyaca tanınan bir oyuncu olmayı başardı.

Haberin Devamı

Ancak aldığı roller ve elde ettiği başarılar dahi anne babasını ikna edememişti. Heather Graham ailesiyle en son 25 yaşındayken yani 30 yıl önce son kez görüştü. Ve daha sonra onları hayatından tamamen çıkardı.

Uzun yıllardır anne ve babasıyla hiç yüz yüze gelmeyen Heather Graham bu konuda kalbi kırık olsa da “şu anda geldiğim noktadan gurur duyuyorum” diyor.

“25 yaşındayken ailemle konuşmayı bıraktım ve şu anda onlardan uzağım. Arkadaşlarım benimle gurur duyuyor, ben de kendimle gurur duyuyorum. Gerçekten çok iyi arkadaşlarım var” diyen yıldız isim bu mücadeleyi verdiği ve kendine kurduğu hayattan çok memnun olduğunu ve başka bir şeye de ihtiyacı olmadığını söylüyor.