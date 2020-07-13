Oyuncu Murat Eken ve Gizem Önen boşandı

Çok Güzel Hareketler Bunlar programın ünlü oyuncularından Murat Eken geçtiğimiz günlerde dört yıllık eşi Gizem Önen ile İstanbul Aile Mahkemesinde tek celsede anlaşmalı olarak sessiz sedasız boşandı. Taraflar birbirinden tazminat talebinde bulunmadı. Çiftin, çocukları bulunmuyor.(Sabah)



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