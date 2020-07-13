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Oyuncu Murat Eken ve Gizem Önen boşandı
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan ünlü oyuncu Murat Eken, 2016 yılında rüya gibi bir düğünle evlendiği eşi Gizem Önen’den tek celsede boşandı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar programın ünlü oyuncularından Murat Eken geçtiğimiz günlerde dört yıllık eşi Gizem Önen ile İstanbul Aile Mahkemesinde tek celsede anlaşmalı olarak sessiz sedasız boşandı. Taraflar birbirinden tazminat talebinde bulunmadı. Çiftin, çocukları bulunmuyor.(Sabah)
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