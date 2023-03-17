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Oyuncu Michele Morrone kız arkadaşıyla İstanbul'da

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#Michele Morrone#Moara Sorio#İstanbul
Oyuncu Michele Morrone kız arkadaşıyla İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 07:40

Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone, kız arkadaşı Moara Sorio ile İstanbul’a geldi.

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Daha önce de tatil için İstanbul’a gelen Michele Morrone, kız arkadaşı Moara Sorio ile önceki gün Galataport’taydı.

Sevgilisiyle bir mekânda kahvaltı yapan Morrone, fotoğraf çektirmek için yanına gelen hayranlarını “Gizli geldim” diyerek geri çevirdi. Üç korumanın eşlik ettiği oyuncu, mekânda 2 saat kaldı.

Çift çıkışta objektifleri görünce yüzlerini gizledi.

Oyuncu Michele Morrone kız arkadaşıyla İstanbulda

O sırada Morrone’nin bir korumasıyla muhabirler arasında gerginlik yaşandı.

Koruma, “Çekemezsiniz, kendisi de bunu istemiyor” diyerek muhabirleri engellemeye çalıştı.

“Yasal alan, çekebiliriz” yanıtını alınca da objektifleri eliyle kapatmaya çalıştı.

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Bir süre mağazaları dolaşan Morrone ve sevgilisi, araçlarına binerek şehir turuna çıktı.

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#Michele Morrone#Moara Sorio#İstanbul

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