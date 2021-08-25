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Haber Giriş: 25.08.2021 - 15:40 | Son Güncelleme:

Oyuncu Mesut Akusta'dan güzel haber geldi

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Oyuncu Mesut Akusta'dan güzel haber geldi

Usta oyuncu Mesut Akusta, evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Akusta'dan güzel haber geldi. Zorlu süreci atlatan ünlü oyuncu gözlerini açtı ve ilk işi senaryo okumak oldu!

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak tedbir amaçlı uyutulmuştu.

Şafak Özbir, hastane odasından bir paylaşım yapıp eşi için dua istemişti. Usta oyuncu Mesut Akusta bugün gözlerini açtı ve ilk işi senaryo okumak oldu. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Şafak Özbir şu mesajı paylaştı:

KENDİNE GELİR GELMEZ...

Oyuncu Mesut Akustadan güzel haber geldi

Gerçekten deli… İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister?
Allah’a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama;
Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası...
Yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi…
Allah’ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin.

Şafak Özbir'in paylaşımının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Akusta, fotoğrafına 'Mete Başkan. Nerede kalmıştık' notunu düştü.

Mesut Akusta kimdir
Mesut Akusta kimdir?

 Ünlü oyuncunun sanatçı dostları da Akusta'ya geçmiş olsun mesajlarıyla destek oldu.

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